冰上火花｜林百威率球隊贏波 流鼻血倒在冰場失知覺 柯煒林得兩集戲？ (18:23)

林百威在昨晚一集勝出比賽後，卻突然流鼻血，演弟弟的Ian即時扶住他。（ViuTV圖片）

ViuTV劇集《冰上火花》昨晚（31日）播出第2集，林百威（柯煒林/Will飾）兩年前拒絕加盟暴風隊，跟落選者包括劉育宏/肥肉（林家熙飾）、黎友誠/老黎（黃溢濠飾）、夏竣然/爸爸（朱鑑然飾）、徐浩峰/唏噓（黃奕晨飾）組成火花隊，並花盡積蓄建立仿冰場，他們一條心奮勇比賽，最後火花隊昂然打入決賽，跟王天城（江𤒹生飾）所屬的暴風隊一較高下，兩隊互有入球，期間百威曾受傷退下，及後他負傷回冰場作戰，跟天城決一高下，最後火花隊贏暴風隊奪冠，但此時百威負傷倒地兼流鼻血，由弟弟林千帆（陳卓賢飾）扶他一旁休息喝水，千帆還跟哥哥傾心事，惟百威此時已毫無反應，倒在冰場上....

不少網民在Will的社交平台留言，對他只演出兩集感驚訝：「吓~你唔係得兩集吧？」﹑「點解你得兩集咁少？」等，而強尼都有收看劇集，並大讚好正兼好熱血。

Will在Ig感性發文：「『痛苦的徽章。』這句帶點熱血有點中二病，再加些少肉麻的對白，由收到劇本那刻開始，思索良久也不知如何處理。學著ice hockey，打了一兩場比賽，慢慢感受到那種不能再向前的痛，揣摩百威就是不停練波再練波。

兩三個月的訓練，與火花一班人接近每天見面，遊走mega box、康城的溜冰場，什（甚）或到粉嶺私家場練波，仿似回到中學般，放學練波的感覺，火花的默契漸建立。

『我想喺所有人放棄之前，再試多次。』我們都奮不顧身過，你一定懂的，有些痛使我們繼續行下去。

拍攝時，除了聽Oasis version的"Hey Hey My My"外，就是聽KOLOR的《愚公》『頑石一般的一個 無我裏有自我 愚公得不到 連山都不倒』昨夜有Kolor的片尾曲伴隨百威那句再試一次，與有榮焉，謝Kolor。辛苦導演、監製、mm2湊仔咁湊我哋。其實只需不退避 不需要因由。」

（即時娛樂）