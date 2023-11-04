羅密歐與祝英台｜江美儀下周曬視后功架 蔣祖曼1場戲演5種情緒 (17:24)

陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣等主演的劇集《羅密歐與祝英台》，昨晚（3日）一集講述羅家細媽杜拉（江美儀飾）終於現形，原來她不但暗地指示古怪槍手哥德（楊證樺飾）將「一樓一五閨密」全數滅口，對羅密歐（周嘉洛飾）一家亦有不軌企圖。杜拉與哥德就羅家三公子密峰（邵展鵬飾）之死秘密會面，杜拉先指責哥德殺鳯姐不力，再怪他殺死密峰打亂計劃。為免哥德再壞事，杜拉叫哥德先行避風頭以免節外生枝，並答允哥德一定會為其找出萬事通/梁山伯（陳豪飾）。據知，下周劇情將揭開杜拉與羅家不為人知恩怨，當中更涉及杜拉身世的秘密。另外，杜拉與祝仁義（鄭子誠飾）還會聯手對付各人。

陸和館老闆娘英華（蔣祖曼飾）與殺夫仇人一槍釘（吳瑞庭飾）終極對決，英華的悲慘身世曝光。英華因為額頭上的胎記，自幼遭親生爸爸嫌棄，流落到第八區的她不知如何活下去之際，遇上了極惜她的亡夫。就在英華覺得最幸福時，其丈夫竟遭一槍釘冷血弟弟無理槍殺，英華遂殺死釘弟為亡夫報仇，才惹來一槍釘帶同手下踢館報仇。蔣祖曼在短短一幕講數戲演繹了不屑、失落、幸福、憤怒及挑機5種情緒，亦單手拿槍展身手及槍法。首度拍打戲的蔣祖曼笑言沒想過自己如此有天分，並預告還有其首次吊威吔的場面。她說︰「我期待咗好多年終於還到心願，嗰日吊威吔係超級開心同興奮，佢哋個個都話唔明，我話因為真係等咗呢個機會好耐。」

（即時娛樂）