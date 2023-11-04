潛行｜劉德華被彭于晏封最狠監製 林家棟感謝知遇之恩 (18:36)

由劉德華監製及主演的犯罪動作電影《潛行》，內地於12月29日上畫，香港則在明年1月11日上映，眾演員展開宣傳活動。

今天（4日）在廈門舉行的金雞電影市場，就有《潛行》「今年最狠的」發布會登場，劉德華率領導演關智耀，林家棟、彭于晏（Eddie）、劉雅瑟，以及有份參演的任達華、姜皓文、劉俊謙及朱鑑然，首次集體亮相，為電影壯聲勢。

發布會率先揭秘電影內幕，華仔被眾演員稱為最「狠」人物，演出夠狠之外，作為監製的他，對作品及自己要求亦一樣狠；發布會另一主題是「傳承」，眾演員透過舊照，憶起跟華仔之間的淵源，家棟感謝華仔帶他走入影壇，感激當年知遇之恩。

華仔除了在戲中演奸角林陣安狠勁一面之外，做監製亦不心軟，與華仔合作超過廿載的家棟，表示早已見識華仔的狠：「從第一天我離開電視台的時候，他不讓我拍電視劇，狠﹗他讓我要慢慢重新開始，狠﹗到現在他做監製了，更狠﹗他每天都看著導演，怎樣調節我們去表演，我們很大壓力。」

戲中演警察的Eddie就指華仔演出時相當狠勁，他憶起戲中一場他跟演上司的任達華，盤問華仔時的場面，Eddie指被對方嚇倒：「我記得是突然在排練的時候，他們就吵起來，然後華仔哥呢，就拿椅子用力的扔到牆上，差點砸我，兩個對峙那個當下的我嚇到了，差點我出戲，差點就真的以一個影迷的身分，勸兩位不要打架。」

台上另一環節，就是一眾演員翻出與華仔合照，道出與對方的緣分。任達華跟華仔相識40年，台上屏幕播出2人在電視台合作的劇照，華哥坦言見到華仔依然活躍影圈，自己不敢輕言退休。

劉雅瑟原來早在約10年前拍攝《失孤》時，已跟華仔合作過，台上望住劇照，雅瑟就笑指上次飾演「接生婆」，今趟次華仔妻子，名正言順戲中為他誕子，又提到自己前作《智齒》，角色被林家棟追捕，今次反而家棟演華仔手下，自己不用再被對方嚇怕，皆因背後有華仔撐腰。

另外，姜皓文（黑哥）及朱鑑然（朱仔）同樣以《拆彈專家》劇照回憶跟華仔的合作，黑哥感激華仔給予機會，令他首奪金像獎最佳男配角；朱仔難忘初次熒幕上跟華仔合作，形容當時感到難以置信。

在戲中演華仔犯罪集團手下之一的劉俊謙，以一張後台相片勾起與華仔的緣分，他指當時剛演出完舞台劇：「我印象中很深刻是記得華哥，是第一個站在後台等我們的人，有時候表演完整整2、3個小時，很辛苦的。當你接受到如此大的鼓勵時候，是會是很感動。」

在演藝圈42年的華仔，一直都出心出力栽培後輩，家棟就是其中一個被華仔提攜的演員，2人一共合作超過17部作品，華仔表示：「我一直有個夢想，我希望他能夠成為我公司的男主角，電影《風暴》的出現就是因為這樣。」家棟亦感激華仔知遇之恩，指從對方身上學懂不只做一個演員，更學會如何做人。2位更即場重現當年合演作品《兄弟》中，其中經典一幕，2人眼神動作神還原，盡顯默契。

發布會尾聲，華仔跟導演率領一眾演員拍攝大合照，戲中正邪兩派演員分庭抗禮，一邊是林陣安家人及其犯罪集團成員，另一邊就有警察團隊。

（即時娛樂）