羅祝｜「細媽」江美儀奸樣勁心寒 親揭跟鄺潔楹母女關係 (14:07)

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》（《羅祝》）下周踏入結局周，昨晚（6日）一集現驚人高潮，杜拉（江美儀飾）除自揭是Molly（鄺潔楹Judy飾）親生母親，更爆出羅素（潘志文飾）當年為了強搶她做妻子、殺死其丈夫及導致其流產的往事！

自上周哥德（楊證樺飾）不聽指令，殺死羅家三公子密峰（邵展鵬飾），杜拉即乘勢向羅家展開進一步報復，不惜利用Molly令密田（徐文浩飾）及密林（吳子冲飾）兄弟決裂，2人打鬥期間，密田意外碌落樓梯，慘變植物人。

Molly得悉事件是因杜拉假冒自己身分而起後，前往質問杜拉，最終卻遭杜拉以親生母親身分及死去的家人，逼令Molly支持她向無辜的羅家公子們報復。對於Molly與「細媽」杜拉原來是親生母女，網民大表驚訝，亦因為「細媽」太狠毒，網上掀起「細媽驚魂」，笑言Molly不應輕易相信自己是對方親生女之餘，還覺得「細媽」不用扮好人後，將會更加暴走。

視后江美儀昨晚帶動整集氣氛，無論是假冒Molly身分傳短信、向Molly坦白一切後再予以威脅，以及與羅素「你死我活」的搏鬥戲碼，美儀均精準拿捏狠毒、慈愛、奸險、心涼及歇斯底里等多重情緒，讓人看得心寒。

昨晚Judy的表現吸睛，喊戲獲讚「楚楚可憐」，該場喊戲Judy靠自己：「我要多謝自己，演今場之前兩日，我都係演情緒低落戲，但我覺得自己做得唔夠好，有啲唔開心仲喊咗。跟住我就同自己講，成日問人哋有咩方法演，但其實最後要靠自己，我要諗一個方法解決。因為我睇戲都易喊，嗰日一開工就先將自己擺落情緒低落嘅位，然後匿埋上網摷啲唔係咁開心嘅片段睇，再投入番場戲就易Handle啲。」

另一焦點劇情，是萬事通／梁山伯（陳豪飾）與老闆娘英華（蔣祖曼飾）的感情線，為幫助萬事通解決右手重創問題，英華想出「拍烏蠅訓練大法」之餘，還以「莫札特古典樂曲」刺激萬事通右腦、提昇其左手活動能力。最終萬事通成為「左手系神槍手」，除了槍法如神，花式轉槍亦同樣沒難度。

（即時娛樂）