夜校｜讚MC凌文龍近年影圈最佳CP 劉翁認拍喜劇好「兇險」 (23:20)

劉翁稱現在的喜劇有很大改變，以前以演員為重心，如許冠文與周星馳等，但現在不能以單一演員擔當，每個角色、每場戲都要好笑，寫喜劇更難。（劉永銳攝）

柳瑩作為劉翁的賢內助又是電影監製，她說在創作與製作以外的問題，也是監製處理，財政是其中之一，還有聯絡、法律文件與協調等。（劉永銳攝）

《夜校》是劉翁執導兼編劇，太太柳瑩是電影監製之一，由廣告、電視劇到電影拍攝也是夫妻檔上陣。

《夜校》是黑色幽默喜劇，劉翁寫這故事是受一單新聞啟發，因城中富豪過身到落葬是相隔一段長時間，他想到很多有錢人要揀吉日吉時。他頓生鬼馬慨念，說：「若果這段時間偷屍綁架，有機會掙幾億，風險又低，就發展了《夜校》的故事。故事核心是『冇Budget』悲涼文化，電影界或各行各業，也面對『冇Budget』問題，故事的發生就是在『冇Budget』下發生的屍體綁架案。香港是國際大都會，但想到醫療機構連救人也要Cut Budget，我將這文化融入故事中，相信觀眾看戲時，會找到苦笑共鳴的地方。」

張天賦（MC）首次拍電影挑大樑演男一，跟凌文龍與葛民輝合作，劉翁自爆MC與凌文龍兩個角色，是他本人的混合體，小龍演戇直靠賣創意掙生活的人，MC的角色則是「歪理王」，曳曳地加少少古惑但又有說服力，他將自己性格投放其中。

兩個選角也是不二之選，他稱MC很幸運有凌文龍這個拍檔，後者演技功力深厚，入血入骨。MC受凌文龍的從容感染，他們似周星馳與張學友的《咖喱辣椒》，看好兩人是近年影圈的最佳CP，令人眼前一亮。另一位主角是葛民輝，劉翁稱對方師父、老闆，他初入行10年跟阿葛學習而大開眼界，之後是合作伙伴，阿葛是他的定海神針，對方答應演「屍體」只能以情義兩心知形容。

劉翁稱現在的喜劇有很大改變，以前以演員為重心，如許冠文與周星馳等，但現在不能以單一演員擔當，每個角色、每場戲都要好笑，寫喜劇更難，因為每場戲也要討好觀眾。

問劉翁以社會議題為重點的電影注目度佔優，為何選擇拍喜劇？他說：「谷德昭也說這年代拍喜劇好兇險，我相信每個導演、創作人也有初衷，以前我們多數看喜劇，喜劇成為大家成長的一部分。

現在少人拍喜劇，因為超級難寫，要人生經驗，要看到黑色幽默、苦笑位，若不是做了30，40年人，怎會看到世界的悲涼與殘酷，喜劇以此取材就最好笑。小時候我跟媽咪每星期睇戲也會揀喜劇，戲院似宗教，入戲院得快樂，有滿足感地離開。喜劇在我的成長期深刻留印象，我對自己講過，將來有機會做電影，要以喜劇還給電影。」

柳瑩作為劉翁的賢內助又是電影監製，她說在創作與製作以外的問題，也是監製處理，財政是其中之一，還有聯絡、法律文件與協調等，她的責任就是令老公拍攝順利。她笑說：「以他（劉翁）的性格，錢是Nothing，完全不在乎，但我要向老闆清楚交代。」

柳瑩指老公是食完飯不找數起身就走，身上沒有信用卡亦沒有戶口，錢由她處理，這是夫妻之間的相處。兩人工作時她只是一心看住老公，他想做什麼自己就跟住做，這些年大家也是一齊行。柳瑩欣賞劉翁的才華，他對朋友好，不計較，是萬中無一的人，夫妻檔工作一同經歷風浪，故不會發生意見分歧吵架。

問柳瑩對老公拍30秒廣告有錢賺，但他拍電影可能冒更大風險的睇法？她說：「當我在電影拍攝現場一日18小時，我也經常問自己這個問題。我哋願意繼續做，因為電影對劉翁好重要，他希望有自己的作品，就算拍電影冇錢賺，老公覺得快樂，我就OK！」劉翁娶得賢妻深感好彩，他稱人生中有目標想達成，難得有好同伴共同前進，說：「有什麼好得過老婆就是監製，就算她守住那些錢，最後也是為家庭。」

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（即時娛樂）