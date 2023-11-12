日本18種住法｜李佳芯借宿京町家大阪公屋 變身阿信再做裝修女工 (18:04)

李佳芯（Ali）、周吉佩（吉吉）主持的全新綜藝節目《日本18種住法》，明晚（13日）起逢周一至周三於翡翠台播出。性格獨立的Ali和熱血追夢的住家男吉吉將深入日本各地，以真人騷形式體驗當地人各種居住模式，以呈現出日本社會最真實生活面貌。他們將分別入住京町家、寺院、窮人日租房、網吧和車中泊、市區古怪層疊屋、郊野荒屋及京都傳統民宿等，Ali連凶宅也不放過。

第一集主題是「幸福」，吉吉到訪一間一家四口居住的特色一戶建，闊度13呎、面積602呎的三層房子卻設計得像有千呎空間一樣。Ali在京都借住又窄又長的百年歷史京町家，該所房子由一對年過八旬的老夫婦擁有，Ali入住期間「阿信」上身幫手抹地、淋花和下廚，更跟老婆婆學習耍太極體驗慢活。看似內斂的老伯伯在拍攝期間唱日本老歌及英文情歌冧老婆，Ali被他們的鶼鰈情深感動︰「老歌、老伴、老屋。陪住自己超過半世紀，成間屋最重要嘅，當然係另一半。日子雖然過得平凡，但係就好幸福。」

後晚（14日）播出的第2集主題是「夢想」，Ali去到大阪參觀當地的公屋「團地」。團地是戰後日本政府建築的集合式住宅，因為面積細和設施殘舊而被嫌棄。管理機構為了吸引更多年輕人入住，邀請一班裝修工匠免費為住戶提供工具和手藝為房子扮靚。Ali參觀期間化身裝修工匠親自磨木和髹油，之後還去到女戶主開設的餐廳幫忙送外賣，為活化老區出力。

吉吉則去到長野跟着嚮往自由的八山悠太體驗「車中泊」。39歲的悠太兩年半前花了3個月時間及900元美金，親手製作居住面積只有26呎的流動屋。吉吉與悠太駕車到了溪邊玩水，惟吉吉被冰凍的水嚇怕。他說︰「我諗啲水低過8度，我都係喺側邊玩水算！」談到車中泊體驗，吉吉有感而發：「真係有種洗滌心靈嘅感覺，雖然車中泊生活喺物質上享受唔係好多，但嗰種嚮往自由嘅感覺令我好有啟發。」

（即時娛樂）