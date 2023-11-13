鄧麗欣相隔16年再開騷 感觸落淚數度甩嘴 盼攻紅館開個唱 (12:17)

鄧麗欣（Stephy）相隔16年再開個唱，昨晚（12日）於灣仔會展舉行《Therefore I Am》2023演唱會。Stephy唱出《分手的情書》揭開序幕，一邊用手撕開紙張露出黑色低胸晚裝，之後她再換上不同服飾曬長腿和騷纖腰，除了唱出多首個人經典歌，又以鋼琴自彈自唱英文歌。台上大銀幕先後貼出Stephy手繪的動植物及人像畫作，以及其成長舊照，她因被觸動情緒而喊得數度甩嘴，幸及時收拾心情，與多位舞蹈員開心玩潑油。

Stephy藉著開騷訴心聲：「我只開一場騷，在坐有很多認識的人。嘩，對上一次開騷已是10幾年前，我有很多話想說，感激大家多年來也沒有放棄我，也成就我在舞台上做任性的事，雖然在這些年來已成長很多，也經歷了不少起跌，但回憶過去也可以淡然面對，現在的我很愛自己，希望大家也要愛自己。」

談到有朋友遠道而來睇騷，她哽咽說：「我綵排時喊到七彩，今（昨）晚算好叻，用意志力抑壓住不要喊，怕喊開了就唱不去，不過剛才喊了一首歌，不緊要啦！」

她又自嘲安排播舊照，是搞喊自己的行為，並提到成長路上，曾為自己的選擇而後悔，但其實毋須後悔，因為每個選擇都是自己決定。演出尾聲，她送上一曲《不要離我太遠》答謝粉絲的支持：「我仍然喜歡唱歌，希望我的努力沒有讓大家失望！」

安歌環節，Stephy獻唱Cookies舊團歌《最後一塊》懷緬姊妹情，並說：「好開心見到妳們，Elaine（何綺玲）很久沒見！」大銀幕播出台下5位舊成員揮手合唱，其中Angela（區文詩）感動落淚。

完騷後，Stephy直言開騷最擔心爆喊，因為騷前不論在家中練歌或綵排都喊過不停：「我不知自己為何這麼感性，所有歌相隔多年再唱，感覺比較大，而且見到有已移民的朋友專程回來睇騷！」

她自覺已超額完成演出，對自己表現感滿意：「我很享受在台上玩顏色，將畫作和藝術結合，控制到狀態沒有崩潰。」問她自爆曾為選擇而後悔，是否後悔揀錯人？Stephy笑說：「不要太敏感，人生有很多選擇就會有後悔，但要學習無悔，因為當刻選擇都有自己原因。我後悔相隔16年才開個唱，今次真的不夠喉。」她不諱言作為歌手，有夢想攻紅館開騷，相信上天自有安排。

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（即時娛樂）