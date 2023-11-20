《亞洲超星團》公布「初印象人氣排名」 奧利No.1 冼靖峰排第7 丁子朗排名21 (13:01)

獲得第21位的丁丁在節目中坦言：「依家26歲喇，喺呢個節目已經係屬於年紀偏大，我要用我最大能力走到最後，希望可以成團！」（大會提供）

人氣勁爆的奧利甫出場，在場選手已經預測他一定是第1位。（大會提供）

選秀節目《亞洲超星團》將於11月25日在翡翠台播出，《亞》先導片昨天（19日）於myTV SUPER及優酷國際版上線。

先導片主要介紹65位超星練習生，65位超星練習生聚首在初舞台錄製現場，現場安排了1-65號的座位，超星練習生要預測網民對自己的「初印象人氣排名」，揀選相應座位，希望讓觀眾可從中了解到65位超星練習生特質與性格。最終「初印象人氣排名」頭10位分別是奧利、李權哲、譚奕天、鐘駿一、陳鑫昊、尹俊嵐、冼靖峰、張勝希、張鎬濂和江信熹。

頭十位中，香港代表冼靖峰和張鎬濂分別佔據\第7位和第9位，成績不俗。至於其餘的香港代表排名，分別是第18位的文佐匡、第20位的黃奕斌、第21位的丁子朗、第26位的方玉亨、第34位的區珀豪、第37位的黃星綽和第44位的余宗遙。

獲得第21位的丁丁在節目中坦言：「𠵱家26歲喇，喺呢個節目已經係屬於年紀偏大，我要用我最大能力走到最後，希望可以成團！」獲得20位的黃奕斌則說：「好驚喜，喺（我）心目中第20位，都係好靠前嘅位置。」

人氣勁爆的奧利甫出場，在場選手已經預測他一定是第1位，而奧利則害羞地坐在第7位的座位，最終公布眾望所歸的他排名第一時，現場所有人一同歡呼，奧利在第1位的座位坐下時，再害羞表示緊張到腳震，之後他謙稱：「壓力挺大的，覺得自己還沒有到能在第一這個位置的實力，感覺需要更努力，但我會更努力的去坐起這個位置！」

現年17歲的奧利，曾參加韓國男團選秀真人騷《BOYS PLANET》，最終在95位參賽者中排名第26位。第2位的李權哲人氣同樣勁爆，其微博粉絲人數高達669萬，現年22歲的李權哲於2018年曾參加《偶像練習生》，最終排名第23位，及後以NEXT成員身分正式出道，其中一位隊友是內地女星范冰冰的胞弟范丞丞。至於排名第3位的譚奕天是男團ENONE成員，隊友張勝希和林展爍亦有參加《亞洲超星團》，五官精緻的譚奕天是隊內的顏值擔當。

（即時娛樂）