新聞女王｜視后佘詩曼由頭帶到尾展霸氣 盤點Man姐金句 (12:21)

郭柏妍的清純四眼Look、配以純真呆萌眼神可愛又搶戲。（大會提供）

阿佘和馬國明在劇中的「文家軍」vs「佐治黨」有惡鬥 。（大會提供）

無綫台慶劇《新聞女王》昨晚（20日）首播，網民大讚兩位女主角佘詩曼及李施嬅演技到家，除讚佘詩曼主播Tone幾可亂真，又指李施嬅似足跑現場的傳媒；網民又普遍認為第一集劇情豐富緊湊、戲劇效果及張力足夠。

首集片頭以「小劇場」代替主題曲，突顯故事角色或人物背景。第一集小劇場主角是Man姐，雖然時長只有約4分鐘，已將Man姐高冷、果斷及有智慧的女強人人設立體展現，先後收服老闆級盧博士（鄭啟泰飾）及熱血學生Bella（郭柏妍飾），尤其反問Bella的數句更是句句啜核：「觀眾望住個畫面就決定轉台定繼續睇落去，你有冇把握黃金七秒？」、「想做主播淨係有記者Sense，唔夠㗎喎。」

緊接每集小劇場的間場，是新聞專業用語解釋或是名人經典語錄，兩者將交替出現突顯每集主題。首集的間場是貼題的Anchor用語解釋，之後馬上進入戲肉—大型巴士翻側意外！意外發生後，SNK News兵分三路做故仔—包括Man姐領軍的「文家軍」，核心成員有Man姐貼身跟班曉薇（何依婷飾）；梁景仁（佐治，馬國明飾）的「佐治黨」，核心成員有擅於搜集爆炸性花生角度的Cathy（高海寧飾），以及堅守新聞第一現場的張家妍（李施嬅飾）。

在既要合作又要一爭長短的前題下，文家軍及佐治黨分別就巴士機件故障、及司機與乘客爭吵兩個截然不同的角度進行調查及採訪，家妍則帶著表現不佳的新人唐芷瑤（陳曉華飾）衝上最前線。

昨晚佘詩曼由頭帶到落尾，事故發生後Man姐拿著咖啡直衝主播間、以機關槍式口吻向團隊發施號令已相當有型；之後一幕Man姐在倒數直播出街的生死關頭，竟以無人可取替的主播身分、威脅新聞總監飛爺（鄧智堅飾）將芷瑤交到她手上，並信心爆棚爆出一句：「我都好想知邊個坐到我呢個位！」展現氣勢。

談到劇中主播Tone令人驚艷，無論神態、聲調、語速均像真，阿佘受訪時透露一早開始做功課：「開拍前大半年我已經睇緊劇本，當時亦開始做功課練聲，睇咗好多唔同國家新聞主播報新聞，睇下邊種演繹方式啱Man姐。」

對於對白又長又涉及大量專業名詞，阿佘笑言由於當時要每天密集式開工，故絕對是大挑戰：「我每日拍10幾場戲，工作量大又多嘢記，每日收工返到屋企好似打完一場仗咁，不過都享受呢種成功感。」

第一集還有不少上位小花、小生以及資深演員加持，分別為郭柏妍、陳曉華、飾演飛爺秘書的曾淑雅（Jumbo），以及飾演警察的張頴康、黃庭鋒、黃耀煌及鄔嘉駿；當中以郭柏妍及陳曉華最為亮眼，前者的清純四眼Look、配以純真呆萌眼神可愛又搶戲；後者因能力值不足飽受嫌棄走上歪路，角色頗有發揮，其中一句：「無論幾努力都好，努力庸才點努力，都唔會追得上努力嘅天才。」

Man姐其他霸氣語錄：

‧「呢行邊個唔搶呀？搶獨家 搶頭條 搶畫面 搶人！

‧「咩都要我講你先識做，公司可以冇咗你架喇喎

‧「𠵱家上網咁多嘢睇，點解一定要睇我哋先？所以我哋要多角度、專業分析、要新嘢、觀眾未見過嘅最好。」

（即時娛樂）