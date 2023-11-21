馬浚偉6場個場結束 因藥物敏感舌頭腫脹出血 堅持抱恙開騷 (16:13)

「馬浚偉《幸福‧春夏秋冬》Ma's Ter Mic演唱會2023」的6場演唱會，前天（19日）圓滿結束。

6場演唱會看似順利，但觀眾並不知道的是，馬浚偉（馬仔）第3場開始感冒，服藥後曾出現嚴重藥物敏感反應，舌頭腫脹至出血，口腔甩皮，需要夤夜入院治療及打針，而第4場（17日）演出當晚病情最為嚴重，但他不想令觀眾失望，仍堅持頂硬上演出，工作人員守在舞台旁邊，預備隨時為馬仔抹血，專業精神令所有工作人員敬佩！

演唱會完結後，馬仔舉行慶功宴，他透露：「做完第3場（12日）之後，因為天氣問題，聲帶輕微發炎，服用消炎藥，但原來我對該消炎藥反應好大，當晚我全身腫了，要入醫院，我成個嘴、氣管、喉嚨全部脹了，打針消腫都沒用，已經脹到黏膜全部裂了，因為我是敏感底﹑險死，條脷流血，第4場、第5場，個嘴一路流著血唱歌，不過觀眾完全看不到，是否好勁呢？」

馬仔在台上沒向觀眾提及自己身體狀况，他笑說：「我經常叫觀眾不需要理會我這些，我們做得表演、藝術，這是我們需要承擔的問題，我不會跟任何觀眾說這些，最重要個騷好看就點都得。」

對於是次演出，馬仔坦言十分感動：「這是一個新嘗試，混合不同藝術元素。我自問付出很多心思，我團隊做了好多工夫，但我覺得值得。」至於給自己多少分，馬仔謙稱只給自己合格分數，不過就給予團隊們滿分成績。

談到與英華小學同學仔演出的作品《父親》，感動台下觀眾，不少觀眾更忍不住抺眼淚。馬仔說：「我正正就是想大家記住，當你在生活中面對任何困難，誰是最後在你身邊，就是親情、父母。當父母仍健康時候，多陪他們，多跟他們相處，多與他們聊天。」

（即時娛樂）