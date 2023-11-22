《新聞女王》掀話題 TVB前新聞主播王俊彥爆料現實更戲劇性 (23:45)

佘詩曼主演TVB劇集《新聞女王》才播映3集成為話題劇，以新聞工作者為題材，吸引了一班真新聞工作者「捧場」，有無綫前新聞主播對比真實情況，嘲諷劇情離地。資深傳媒人張宏艷也在社交平台以不開名方式指劇中的新聞主播太得閒，返工無嘢做，只有權鬥，她睇到反白眼。

張宏艷寫道：「每晚回家，皆聽到震耳欲聾的電視劇，聽力退化的家母必定慣性地收看電視劇。全家人池魚之殃，被逼聽/看近期這一套毫無事實基礎、個個勾心鬥角、講數多過做嘢、耗時互寸互「睥」、返工無嘢做只係權鬥的劇集。今晚，又見到劇中人花大量時間坐在化妝間地板哭訴，互相指責。 到底有無做基本資料搜集？新聞部秒秒都趕，浪費咁多時間竟不快些出去趕故仔？看到火滾，不斷反白眼反到去背脊，為了避開聲浪，索性出門吃糖水，花錢促進夜經濟！＃劇中人真係好得閒＃現實中點會口水多過浪＃咁筍工作歡迎介紹俾我」

有前新聞工作者就《新聞女王》的細微情節，如專人化妝、有人服侍戴耳機，或以寶馬做CREW車的安排誇張、太離地。不過，移居英國的無綫前新聞主播王俊彥也有留意到有關此劇的討論，他爆料現實比戲劇更戲劇。

王俊彥分享當年做新聞主播的照片，寫道：「有觀眾真心PM問我有無睇，我實在完全唔知原來有套香港劇講『新聞』，真係唔夠update。佢好雀躍：『唔係呀，comment 下究竟有邊啲真、邊啲假吖嘛！』又話因為套劇search返我啲片，到底係點（呢位觀眾好認真呀）好似話入面好多都誇張咗，戲劇效果呢家嘢係需要嘅我諗，但早幾年入面就肯肯定比戲劇，更加戲劇喇！ 老細房掟搖控、被篤灰質問、WhatsApp 罵戰、山頭politics，劇本呢啲寫唔到喇... ...」

王俊彥的友人回應：「我好耐之前見證過新聞部有人向另一個同事掟成個REEL（捲盤）」王俊彥回覆對方：「REEL?!咁癲！」

（即時娛樂）