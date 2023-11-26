思家大戰｜梁思浩李思捷爆「口水戰」 何依婷成清版功臣 (16:02)

由李思捷主持的《思家大戰》第三季，為延續台慶月，今晚播出的《思家大戰》，請來兩「王」節目要員出席，包括台慶劇《新聞女王》，以及明晚（27日）播出的《通靈之王2》。

龔慈恩率領的「新聞女王」隊，成員有「飛爺」鄧智堅、「主播曉薇」何依婷、「主播Ivan」何廣沛及「個案主角Yuki」陳若思；梁思浩率領的「通靈之王2」隊，成員有「奇門天后」張芯熏師傅、「符籙大師」簡信回師傅、「通靈女神」王嘉慧及陳懿德，兩位前港姐在問答環節發揮港姐智慧，「賣口乖」為前輩化解危機。

是晚除了是兩「王」之戰，亦是李思捷及梁思浩的「口水戰」；為了宣傳《通靈2》，思浩一而再、再而三在節目中硬銷，又經常九唔搭八搞爛gag，令主持身分受「威脅」的思捷一度「詐型」，叫思浩Shut Up。首先思浩在硬銷新節目期間突然問思捷：「你幾時休息？」思捷反應極快說：「你休息先啦，我唔會休息㗎！」之後思浩繼續啄住思捷：「冇，我想（頂）替你幾集，（節目）唔使改名，都係《思家大戰》。」思捷聞言嘴藐藐以「三字經」回應；之後思浩對戰龔慈恩時，又突然拿對方角色名「方太」搞gag：「方太！你除咗煮餸叻、做戲叻、玩遊戲可以讓下我」，思捷聞言不耐煩表示：「撩喇（意思是夠鐘）」；之後思浩再無厘頭發表感恩宣言：「感謝《思家大戰》幫我哋宣傳」，終惹來思捷喊停：「Shut Up」。

難得兩大王牌節目齊齊動員，自然要「爆料熱線」，思浩透露《通靈2》將會更精彩、更國際化，並預告其中一幕除會封掉整個電視城一廠，更會在該處擺放大量車輛進行意想不到的競猜遊戲；另邊廂鄧智堅則預告《新聞女王》的SNK News電視台，將遇上不止一人involve的「變節」事件：「呢班人會過檔，會影響成個電視台同社會」，並自嘲角色似「太監」，負責幫忙管理七國咁亂的皇宮。

是集問題一樣精彩，其中一條：「新聞台報緊新聞，你第一時間會留意啲乜」，「新聞女王」隊突顯「新聞從業員」專業、成功清版，清版功臣則是看似零殺傷力的何依婷！另一條問題：「除咗通靈之王，好無聊喺度諗，仲可以有通乜之王呢？」則非常難答，雖然參考答案有七個，但兩隊最終只答對「通渠」及「通識」。

（即時娛樂）