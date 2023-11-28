舞台劇《百分百感覺2024》吳肇軒Locker奉旨「欺凌」蘇雅琳 (23:38)

蘇雅琳（Ivy So）、顏卓靈、吳肇軒、林家熙（Locker）將於明年1月於演藝學院演出舞台劇《百分百感覺2024》，今日舉行記者會，Locker與吳肇軒甫出場便向大家鞠躬致歉。吳肇軒說要好認真向大家道歉，Locker接著說：「我想同香港700萬市民、尤其同Ivy嘅『蘇蝦』們（粉絲暱稱）講對唔住！」吳肇軒續解釋：「因為我哋嚟緊係會追佢（Ivy) ，正確嚟講，係我哋嘅角色許樂同Jerry會追佢。大家喺之前流出嘅海報所見，我哋係有少少身體接觸，但都係工作需要，絕對唔係我哋想自肥。」

首次參演舞台劇的Ivy將陷入四角關係，問到兩位男主角有沒有乘機「自肥」？她笑說：「佢哋光明正大咁蝦我，唔畀我食嘢，食少少零食又話我肥！」她表示已翻看鄭秀文與鄧麗欣演出的Cherie版本，自己再創作Ivy So的版本。問及COLLAR前隊友蘇芷晴（So Ching）暗示跟COLLAR價值觀不同再沒聯絡，並且取消追蹤昔日隊友的Ig帳戶？Ivy稱對方沒有主動聯絡，連Ig也沒有follow她有點不開心但見So Ching開心就好了，希望李啟言（阿Mo）早日康復。

《百分百感覺》原作者劉雲傑亦有出席記者會，他指這部作品曾經跟各種不同的媒體合作過，包括多部電影和電視劇，希望這次用舞台劇這個嶄新的形式出現，加上多位新生代演員傾力演出，能夠為觀眾帶來百分百感覺以外的新鮮感覺。

故事大綱：

廣告公司工作的許樂（Locker林家熙 飾）和 Jerry（吳肇軒 飾），是同事、好友、二人更一同合租公寓，在一次工作中遇上少女 Cherie（Ivy@COLLAR飾） 。在許樂心目中 Cherie 是他等待已久的 100 分女孩。許樂出盡計謀希望抱得美人歸。但怎料竟然被 Jerry 捷足先登。Jackie（顏卓靈 飾）為保護好友 Cherie 也與三人纏上。 憑著感覺的帶領，眾人聚在一起。Cherie 想二人關係更進一步，Jerry 卻對 Cherie 若即若離。而追求失敗的許樂卻依然對 Cherie 一往情深不離不棄，作為朋友的 Jackie 也陷入自我懷疑的危機。大家努力維持「關係」，但當面對「關係」與「感覺」的抉擇，眾人如何選擇？人會轉變，那「感覺」也會變嗎？當初的那個「百份百感覺」的成份還有甚麼？

（即時娛樂）