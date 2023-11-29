《爆裂點》被列三級 張家輝不怕票房受影響 (18:16)

張家輝周六（12月2日）59歲生日，他昨晚與陳偉霆、 梁洛施、周秀娜、譚俊彥等出席電影《爆裂點》首映時，獲大會送上蛋糕提早為他慶祝。家輝表示生日願望是電影票房大賣、衝出天際。他分享拍攝點滴時表示拍攝林超賢導演的戲雖然都會受傷，但也會得獎，因此十分難忘。林超賢笑言︰「家輝常叫我演戲給他看，他家裏有一半獎項應該屬於我。」家輝答︰「看我們誰先走，如果你先走，我拿一半獎出來給你陪葬。」

《爆裂點》被列為三級片，家輝受訪時笑說︰「我和戲中一眾演員晉身成為三級演員，相信投資方會作出決定幫助保留電影的吸引力。」陳偉霆被問到其年輕粉絲未夠年齡入場時說︰「幾年後才看吧﹗」他們表示為配合香港及內地宣傳，將出席過百場謝票活動。家輝坦言預計要出席的謝票場次多得他有點怕，叫陳偉霆跑多幾場。被追問是否聖誕也要跑宣傳未能陪伴家人時，他說︰「沒所謂，太太（關詠荷）嫁我時，我已在拍戲。讓關詠荷帶女兒旅行？不好吧，我當然想一起過聖誕。」

陳偉霆早前（21日）38歲生日，他被問到是否獲女友陪伴慶祝時反問︰「什麼女友？我生日在拍戲、開直播中度過。」談到他一腳踏兩船，同時跟何穗及一外籍女子發展的傳言，陳偉霆表示︰「說到我很花心，這樣不好。說回電影吧，我講句『不好意思』了﹗」家輝不清楚陳偉霆的感情狀况︰「我有聽過何穗這名字，但沒跟陳偉霆談論這些事。這些是他的私生活，其實人不風流枉少年。」陳偉霆強調︰「我不風流﹗」家輝自言年輕時也不風流，但認為人生多經歷是好事。陳偉霆說︰「我這樣大了，大家會看到我慢慢成長。媽媽也沒催我。」Twins明年1月舉行紅館演唱會，陳偉霆被問到會否捧場支持舊愛蔡卓妍時避答︰「祝她們票房大賣，我看新聞時知道演唱會反應好，很多人買不到票。」

梁洛施、周秀娜不介意突變三級女星，梁洛施稱在片中的動作戲不多，希望未來能成為林超賢導演的班底，再跟張家輝合作。她期待跑戲院謝票︰「陪伴3個兒子過聖誕的重任交給我媽媽。兒子們不會投訴，我們相處像朋友，他們已10幾歲，很支持我工作，幾年後可看這電影。」

（即時娛樂）