姜濤蟬聯本年香港最受歡迎歌手 包攬歌曲排行榜前5名位置 (14:22)

姜濤包攬了香港最受歡迎歌曲排行榜的前5名，包括第1位的《風雨不改》、第2名的《Dummy》、第3位的《追》、第4位的《Dear My Friend》及第5位的《濤》。（姜濤Ig圖片）

音樂串流平台Spotify今天（30日）公布今年全球超過5.74億人收聽的最受歡迎藝術家、專輯、歌曲和Podcast節目。

在全球榜單上，今年Taylor Swift成為Spotify最受歡迎歌手，緊隨其後的分別是Bad Bunny、The Weeknd、Drake和Peso Pluma。本地音樂方面，姜濤再次蟬聯「2023年香港最受歡迎歌手」，其歌曲包攬了香港最受歡迎歌曲排行榜的前5名，包括《風雨不改》排名第1，《Dummy》和《追》分別排名第2和第3。《Dear My Friend》從去年的榜單中回歸，今年排名第4。《濤》位居香港年度熱門歌曲榜第5位。

「2023年香港最受歡迎歌手」的第2至第4位分別是盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）及張天賦（MC），周杰倫則位列第5。在香港最受歡迎本地歌手榜上，陳奕迅（Eason）排名第5，居張天賦之後。

香港最受歡迎專輯榜單上，張天賦的《This is MC》排名第1，其次是韓國人氣女團Blackpink的《BORN PINK》。另一張進入前5名的韓流專輯是LE SSERAFIM的《UNFORGIVEN》，排名第4。Taylor Swift的《Midnights》排名第3，日本現象級組合YOASOBI的《THE BOOK》排名第5。

在全球年度最佳K-Pop藝人排行榜上，BTS繼續保持2022年以來的領先地位。緊隨其後的是排名第2的Blackpink和排名第3的BTS成員Jung Kook。K-pop 新世代人氣組合NewJeans和Stray Kids也證明了他們的實力，分別排名第4和第5。BTS成員和NewJeans繼續主導今年全球最受歡迎K-Pop歌曲前5名。Jung Kook的《Seven (feat. Latto)》排名第1，而BTS成員Jimin的《Like Crazy》排名第3。NewJeans的《OMG》和《Ditto》分別排在榜單的第4位和第5位，展現了他們在新秀年的出色表現。FIFTY FIFTY的熱門歌曲《Cupid - Twin Ver.》排名第2。

（即時娛樂）