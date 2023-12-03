蔡嘉欣出嫁曬4卡巨鑽婚戒 笑丈夫愛的宣言求生欲高 (21:14)

蔡嘉欣今天（3日）與相戀7年的圈外富貴男友Derek結婚，一對新人花費近7位數於深灣遊艇會舉行婚禮，晚上筵開18席邀請親友同歡。下午5時半，身穿透視婚紗、戴着目測約4卡巨型鑽戒的嘉欣與丈夫見傳媒，其間兩度甜蜜咀嘴。她未透露鑽石婚戒的卡數，說最重要是心意，而且丈夫送的鑽戒一枚就夠，因結婚戒指的意義是「唯一」。

嘉欣表示婚前一晚睡得不踏實，一直擔心婚禮有甩漏，加上今早6時便起牀，因此十分疲倦。談到早上的接新娘環節，Derek說遊戲過程輕鬆，最難忘是食蟲及戴住牙套吹蠟燭。嘉欣說︰「遊戲是我設計的，好讓姊妹團輕鬆一點。我覺得遊戲難度算中等，食蟲已經很難頂，但那些蟲其實是零食。」Derek被問到開門利市時，稱姊妹團很惜他，派8888元利市已讓他過關。

談到感動位，嘉欣笑言望住丈夫時已感動︰「他講愛的宣言時稱會將所有錢給我﹗說笑吧了，他當時說『老婆永遠是對的』，求生意欲很高。我今天感動落淚了很多次。」Derek說嘉欣在婚禮上的感言也令他眼有淚光。一對新人很喜歡小朋友，何時生小孩順其自然。兩人婚前經常結伴出遊，10月時才去完旅行，因此暫未計劃度蜜月。嘉欣婚後繼續拍片和做生意，不會留在家中做少奶。Derek直言最欣賞太太夠獨立，是事業型女性。

嘉欣透露婚禮後刻意將花球拋給胞姊，希望家姐早日找到一生最愛。她又透露將在婚宴上獻唱歌曲《只要和你在一起》︰「我在陳詩欣的婚宴上獻唱《老鼠愛大米》，當時大家也覺得很難聽，但又很開心。我為了今晚苦練了37次，姊妹們鼓勵我跟老師學唱歌，但我想保持個人特色。」

吳若希與丈夫何兆鴻（Alex）、余香凝、孫慧雪、莊思敏等圈中好友參與婚宴到賀，何依婷、陳詩欣、鍾晴、模特兒譚嘉儀等則擔任姊妹團。吳若希高舉「蔡佳音」燈牌，她表示因節目《姊妹淘》認識嘉欣與Derek，開心能見證兩人踏入人生新階段。吳若希說︰「嘉欣絕對是佳音，不是唱魔音。她超越唱歌領域，在表演方面有視覺、聽覺刺激。作為賓客，我放下人情有很大得着，值回票價，貴過看郭富城演唱會。我祝福一對新人早生貴子，嘉欣很會跟小朋友相處，將來會是個好媽媽。傳授生育秘方？他們大個仔、大個女，精力比我多。」

即將出嫁的何依婷被問到會否趁機會取經時說︰「我請了婚禮統籌師，玩遊戲搞笑輕鬆為主。我不透露婚期在何時，今天的主角是嘉欣。」

相關新聞︰蔡嘉欣滿身金器富貴出嫁 與丈夫Derek甜蜜鼻貼鼻

（即時娛樂）