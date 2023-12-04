《中年好聲音2》變喊包之夜 安雅希搞喊關心妍 古淖文搣甩「撈」味 (12:51)

獻唱《我的故事》的劉威煌獲得89分，他透露歌曲唱出了他的心聲，他透露曾因語言暴力一度想放棄唱歌。（大會提供）

安雅希的表現令她獲得破紀錄的93分，連評審之一的關心妍也被她搞喊。（大會提供）

左起：安雅希﹑古淖文和劉威煌在昨晚播出一集的《中年好聲音2》，齊齊變喊包。（大會提供）

《中年好聲音2》昨晚（3日）播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》下半場，經過一輪激戰，最終下半場的成績是藍組266分、綠組250分和紅組249分，下半場最低分的紅組林偉璣被淘汰；上、下半場合計的成績是藍組513分、綠組500分和紅組503分，上、下半場合計最低分的綠組簡潔明被淘汰。至於獲得破紀錄93分的安雅希獲頒MVP。

以藍色連身裙上陣的安雅希深情獻唱《今生今世》，她透露是為了爸爸獻唱這首歌，更一度感觸得眼濕濕。雅希的演出無懈可擊，感情自然流露，獲得評審團一致好評，最終獲得破紀錄的93分，雅希看到成績時不禁激動爆喊！

張佳添說：「你用感情Lead住技巧，喺台上發揮得好淡定，You Are Professional Singer，你開演唱會記住留個位畀我！」Jade笑言：「我由頭到尾都係毛管戙，話要忍住唔喊，因為唔想補妝，點知都係失手。」伍仲衡更是首次給出18分：「呢啲咪值得畀18分，係咪先！你係暫時到依家為止，我真心感動嘅，恭喜你。」

劉威煌和古淖文亦先後變喊包！獻唱《我的故事》的劉威煌獲89分，他透露歌曲唱出了他的心聲，他透露曾因語言暴力一度想放棄唱歌，他說：「好彩身邊有家人同埋朋友支持，我知道我未必係一個好嘅歌手，不過我真係好鍾意唱歌。」肥媽鼓勵他說：「你上嗰幾集笑住咁唱歌，我話你登台呀？你冇用個心去唱，但你今日用個心去唱。如果話網上攻擊嗰啲，你一定唔會比我多！」

劉威煌聞言感觸落淚，Jade安慰他說：「做歌手係好難，我𠵱家做緊都覺得好難，有時我哋唔係想放棄，係好多原因冇咗呢個機會，但呢個舞台畀番呢個機會你，你係依然可以發光，你要相信自己，你繼續用心去唱歌，就會有人欣賞你。」

獻唱《盼望的緣份》的古淖文獲得87分，淖文一改妖爆作風，企定定深情獻唱，搣甩「撈」味，谷婭溦看完古淖文演出後，大感安慰兼激動爆喊，古淖文說：「之前幾集都係好表演式，溦溦老師話要收晒所有嘢，要用最真摯感情演繹。我返屋企攝高枕頭研究，逐隻字去理解歌詞講咩，每次演繹時都好自然咁流淚，去到綵排更加失控地喊，好多人都擔心我發生咩事。」周國豐說：「你要記住今日呢份感情，你要多謝谷婭溦，一個全新嘅古淖文出現咗。」

21強名單（排名不分先後）：林若盈／王玥／陳蒨葶／朱博文／鄭梓浩／劉可／曾蜜詩／陳燕娜／麥素華／顏米羔／安雅希／梁浩賢／黃劍文／譚輝智／王學琳／袁思樂／周碧嘉／劉威煌／陳俞霏／沈宗賢／古淖文

（即時娛樂）