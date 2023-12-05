《共建美好社區大匯演》七台聯播 近百位歌手藝人參與 (19:54)

《共建美好社區大匯演》四間電視台的司儀代表，（左起）ViuTV蔡宛珊、TVB汪明荃、陳貝兒、HOY TV敖嘉年與鳳凰衛視林燕玲。（網上圖片 /明報製圖）

「區選繽紛日」其中一項主要活動，由無綫電視、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城電台、商業電台七間電子傳媒合作的大型戶外音樂會《共建美好社區大匯演》，將於周六（12月9日）晚上7時至10時，假西九文化區竹翠公園、灣仔海濱HarbourChill海濱休閒站，以及沙田公園露天劇場同步舉行。屆時七間電子傳媒現場聯播，各機構旗下官方社交平台及粉絲專頁，亦會同步直播。

《共建美好社區大匯演》大會司儀包括：無綫電視汪明荃、陳貝兒、朱凱婷、麥美恩、陸浩明、區永權、鄭衍峰、吳幸美；ViuTV蔡宛珊、HOY TV敖嘉年、鳳凰衛視林燕玲、香港電台李志剛、阮頌揚、鄧添樂、柳冕、范莎莎、成家宏；新城電台范振鋒、林伽遙、T.Max；商業電台余宜發，屆時逾20位司儀，分別於3個場地助陣。

表演嘉賓方面陣容鼎盛，近百位歌手及藝人將匯聚西九文化區竹翠公園，帶來連場音樂、歌舞的精彩演出。西九文化區上空更上演煙火表演，亦有逾1200架無人機進行近15分鐘的飛行匯演，合演出不同圖案，照亮整個夜空，讓市民觀賞。

灣仔及沙田方面，多位演出嘉賓亦施展渾身解數，傾力獻唱和表演，並設攤位遊戲，與民同樂。大會未公布表演嘉賓名單，當日招待現場觀眾，市民可憑票免費到西九文化區、灣仔海濱或及沙田公園現場欣賞音樂會。

（即時娛樂）