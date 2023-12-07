《叠影》大結局 魏曉晨梁曦上演《無間道》式對峙 娜姐爆貨𨋢對決有玄機 (19:31)

《叠影》今晚播出大結局，最期待的畫面要數曉晨與梁曦兩姊妹，在貨𨋢以手槍互相對峙的壓軸「無間道式」對峙。（大會提供）

無綫台慶劇《叠影狙擊》今晚（7日）播映大結局。《叠影》昨（6日）晚一集，Mag姐（張慧儀飾）、「金先生」楊俊傑（關禮傑飾）被警方發現洗黑錢罪證，Mag姐向警方供出梁曦（周秀娜飾）是「金夫人」，由於梁曦一直扮死，借用其身分的孖生家姐魏曉晨（周秀娜分飾），則被警方邀請協助調查。

另邊廂，俊傑的妻女被梁曦綁架，俊傑為此活捉曉晨，跟梁曦在貨倉交換人質，雙方爆發激烈槍戰，趕到的晟杰（黃宗澤Bosco飾）、曉晨被梁曦捉走，原來梁曦欲借涂文諾（黃浩然飾）之手殺死曉晨，並借屍還魂以曉晨的身分生活。

昨晚大型槍戰動作場面，周秀娜與Bosco大顯身手。曉晨、梁曦再度同框兼上演槍戰，一人分飾兩角的娜姐受訪時坦言，最怕頭髮亂了：「我演完家姐，之後要再拍一次妹妹嘅戲，打完一輪頭髮亂晒，個妝花晒，之後又要化番靚妝，時間又緊迫，同埋演姊妹相逢嘅心情好複雜！」昨晚另一亮點，變節成為梁曦手下的龍少（陳少邦飾）與Bosco埋身肉搏，少邦更差點以電線勒死Bosco，少邦受訪時回想拍攝前也做足準備：「我有預先拉筋，同Bosco近年冇拍打戲，但佢好好身手冇整傷我，武指都問我哋做唔做到呢啲動作先度畀我哋，最後拍得好順暢！」

《叠影》今晚播出大結局，最期待的畫面要數曉晨與梁曦兩姊妹，在貨𨋢以手槍互相對峙的壓軸「無間道式」對峙！周秀娜對該幕戲印象深刻：「我要演晒兩姊妹，嗰場戲淨係換衫都換咗幾次，加上梁曦要解釋點解設局攞曉晨身分，同埋又要發泄情緒，表現癲癲哋狀態！我又拍咗好多take，揸槍之餘仲要兼顧做戲好攰！」

娜姐揸槍揸足一日消耗極多體力：「一路都揸住槍冇放低，嘩！真係好攰，即係你一路要hold到個姿勢，每次NG後放低支槍，隻手好似冇咗知覺。」她並指由於貨𨋢面積細，預留位置打燈及設置攝影機也很難搞：「hold住部貨𨋢都搞咗好耐，有時有人落貨又突然有聲，拍攝都有困難。」娜姐特別預告在貨𨋢對決有玄機：「導演特登喺呢個位置拍，究竟家姐定妹妹會開槍？邊個會冇事？呢個係導演特登設計！」

談到姊妹持槍對峙一幕有幾分似電影《無間道》中梁朝偉、劉德華的天台對峙戲，周秀娜說：「《無間道》咁經典，大家睇到呢啲場面，當然會諗起套戲，我知道導演好鍾意《無間道》，唔知係咪特登致敬呢？」

（即時娛樂）