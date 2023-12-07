《爆裂點》北京首映 張家輝陳偉霆分享角色「失控點」 (19:54)

由張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥、姜皓文等主演的電影《爆裂點》明天（星期五）正式開畫，昨晚（6號）《爆裂點》在北京舉行首映禮，張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥、周秀娜等出席，令人驚喜的是曾和張家輝合作過《激戰》的小演員李馨巧也有現身，張家輝說：「那個小女孩長大了！」

電影《爆裂點》在香港被評為三級，北京首映禮取名為「全員失控，尺度大開」，《爆裂點》中的每個角色都在自己的命運下，一步步走到失控。

問到張家輝飾演的邦sir（李振邦）何時最失控時，他認為：「我是整部電影唯一沒有失控的，無論我受了多大壓力與創傷，但始終記得自己身上的警服，做警察首要任務是保障人民安全，所以我又怎麽能失控呢？」

陳偉霆（William）從自己臥底身分出發，分享角色失控點：「電影中我的每一次失控，都是身為臥底的無法選擇，我很能理解，尤其我看到幾個緝毒警察的真實案例後，更能與角色產生共鳴。很多人問我電影是否尺度太大，其實現實的殘酷比我們更暴力、更血腥、更慘烈！我想通過江銘一角，給社會大眾了解作為臥底是多麽的偉大。」梁洛施、譚俊彥和周秀娜則認為，自己的角色失控的原因，皆是因為身邊至親至愛的家人，當他們受到不公或侵害時，自己的「爆裂點」也到達了頂峰，在情緒不受控情况下，做出讓自己後悔一生的選擇。

《爆裂點》眾演員分享現實生活中失控「臨界點」，張家輝笑稱：「塞車時，想上廁所最失控！」William則分享自己不太會失控，即使拍攝《爆裂點》時再辛苦也沒有失控，William表示：「和林超賢導演與家輝哥合作後，我重新規劃了我的演藝道路，和他們合作充滿能量，哪怕受傷也要向前衝，這種巨大的能量支持著我完成江銘這個角色！」

（即時娛樂）