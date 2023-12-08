江若琳丈夫Oscar創業13周年 百呎舖仔做起 至今擁13分店 (15:18)

江若琳（Elanne）的丈夫蕭唯展（Oscar，原名蕭潤邦）2007年以男子組合「Bliss」成員身分出道，因發展平平，翌年毅然離開娛樂圈，前往上海學習製作生煎包，2010年回港後創業，在太子開設只有企位的生煎包專門店。轉眼13年，Oscar的生煎包專門店由當日只有百多呎大的小店，發展成今日已有13間分店的中式輕食餐飲店。他亦已成家立室，和太太江若琳育有半歲大兒子立鈞（Owen），生活美滿。

今天（8日）是Oscar創業13周年，他在社交平台分享13年前其小店開張，及他在店內搓包的照片，留言︰「12月8日創業13年，亦等於堅信號上海生煎皇13周年了，由讀書開始，我已經覺得自己是一個廢人，讀書又唔成，做什麼也半途而廢，直至在上海遇到生煎包，個人變得好堅持好有信念，一定要學好佢為止。由第一間在太子一百幾尺嘅店舖，入面只企到大約六位人客，到現在多了許多地方都吃到我們的生煎包，這個生煎包王國裏面經歷過許多起起跌跌，特別係呢幾年，有好多迷失嘅時候，全靠一班食客及所有同事共渡難關，才有今日的堅信號上海生煎皇。我們會繼續努力，做好每一個包。喺呢度多謝所有食客，所有留低過腳毛嘅每一位同事，縱使你只返過一日工，都是我們一塊重要拼圖。多謝每一位撐過我的朋友，多謝我的家人，特別多謝我老婆及BB令我做一個更好的人，感恩﹗」

Elanne在留言位置打上5個紅色心心圖案，為丈夫打氣。

（即時娛樂）