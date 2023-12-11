《年少日記》香港票房破1600萬 「一家四口」首度亮相謝票場 (15:15)

鄭中基﹑韋羅莎﹑黃梓樂和何珀廉終於齊腳在謝票場跟觀眾交流。（大會提供）

由新晉導演卓亦謙自編自導，爾冬陞監製﹑鄭中基﹑韋羅莎﹑盧鎮業﹑黃梓樂等合演的電影《年少日記》，不但口碑傳頌，票房節節上升，第2周票房更倒升，比開畫周票房更好，電影進入第4周，截至昨天（10日）票房已衝破1600萬。

為感謝觀眾支持，由優先場上映至今，導演及演員密密謝票，珍惜與觀眾交流亦分享不少拍攝感受，日前戲內一家四口首次在謝票場團聚，包括鄭中基、韋羅莎、黃梓樂和何珀廉，現身分享拍攝感受。黃梓樂化身小小主持人，即場問鄭中基和Rosa媽媽問題，搞笑又溫馨。

當中黃梓樂問到鄭中基演「衰爸爸」感受如何，他坦言與Rosa本身已是父母，大家會質疑現實中，真的有父母會像戲中這樣對待自己的孩子？他坦言每次拍完打罵戲後，都跟梓樂道歉。

對於打仔場面，鄭中基表示成年人動作戲都不容易，何况對小朋友：「成年人拍動作戲都有機會錯手，更何况是小朋友？他（梓樂）亦不可以還手，就是要給我追住打，我一直不太想拍那場戲，但梓樂就天天問我：『你係咪今日打我呀？你今日打我未呀？』原來他一早就攝好墊在屁股預備。」鄭中基表示梓樂在這場戲的表現很好。對於鄭中基拍完打罵戲就道歉，黃梓樂表示知道不是真的打罵，更經常叫鄭中基不要就力去打佢，因為拍不到效果。

（即時娛樂）