YouTube十大排行榜︱鄭裕玲人氣奪冠 張天賦《世一》MV登頂 (21:27)

「YouTube香港2023年度十大排行榜」今日（11日）舉行，邀請一眾上榜藝人及創作者出席，包括人氣歌手 MC 張天賦與新晉 YouTube 創作者「Do 姐」鄭裕玲，兩人分享他們在 YouTube 上的創作歷程和心得。

張天賦憑《世一》MV奪「熱門音樂影片」第一位，他稱拍MV很辛苦，通常最少拍16小時，試過拍30小時，全憑與團隊共同努力的成果，「MV是我最不喜歡拍嘅一樣嘢，但現在獲得回報，辛苦都值得。日內會為一首合唱歌拍MV，未知今次又要拍多久！」他表示有人聽他的作品才是最重要，要做多些好歌娛樂粉絲，不是粉絲取悅他，並透露明年再開演唱會，但地點未必在紅館。他表示最近拍了一部動作片，有很多動作場面。對於其首部拍攝電影《夜校》票房欠佳，他沒有不開心，「是試水溫，未來想多嘗試演不同角色，最想與張家輝合作，很欣賞對方的演技，亦喜歡他的性格」。

Do姐的頻道《The Do Show》創立短短半年就奪「十大熱門創作者」及「十大人氣創作者」冠軍。Do姐多謝支持其頻道的觀眾，「我離開電視台沒想過做YouTuber，是兩個年輕人搵我，我覺得不防一試，開心訪問到自己喜歡的人物，最難忘當然是第一個接受我訪問的發哥（周潤發），不過我要澄清，是發哥想我訪問他」。Do姐覺得在自己頻道做訪問自由度較大，無時間限制，訪問可長可短，未來會做旅遊節目，以及專題節目，希望有多些公司找他們合作。

（即時娛樂）