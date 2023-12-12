《燈火闌珊》出戰奧斯卡遭DQ 任達華認投自己一票 向公眾致歉 (19:55)

有份演出《燈火闌珊》的任達華「自首」，認投了自己一票，致電影被DQ無法出戰奧斯卡，他向大眾致歉。（資料圖片）

由張艾嘉﹑任達華﹑蔡思韵和周漢寧合演的電影《燈火闌珊》，原本有份代表香港角逐奧斯卡「最佳國際影片」，但最後被DQ，香港電影製片家協會昨天（11日）指事件非常罕見，及感到十分遺憾。

據「香港電影製片家協會」主席洪祖星對傳媒表示，每年均由該會「最佳外語片香港區評審委員會」，投票選出參賽電影，而17位評審均是協會董事局成員。

他表示今年8月奧斯卡改制，成員如果在董事局入職6年，均不可投票，他收到通知後，立即另組13人選片委員會，成員包括製片人、導演、演員等，在「香港電影製片家協會」任職6年或以上的董事，則不能參加。

洪祖星又指以前奧斯卡沒有規定製片人、導演、演員，自己有片的話，不可以投票，以前沒有這個規定，總之是他們委員會投票出來便可。」據悉《燈火闌珊》被奧斯卡DQ原因，是其中一位有份投票的新成員，亦是《燈火闌珊》演員之一，因為投自己一票，因而遭DQ。洪祖星受訪時說：「奧斯卡說不可以，稱有利益衝突，以前可以，今年不可以，但又沒有白紙黑字寫明。」

原來「投自己一票」的人，正是有份演出該的任達華，任達華回應傳媒時向公眾深表歉意，希望向大家交代：「《燈火闌珊》係我自己好喜歡嘅一部電影，每個地方都有唔同嘅遊戲規則，我願意為《燈火闌珊》所有付出嘅工作人員、同事道歉，辛苦晒，係我自己嘅失誤，投咗《燈火闌珊》一票，好抱歉好抱歉，亦都向香港電影製片家協會講聲抱歉，因為投咗自己部電影一票，好抱歉好抱歉。亦都向所有喜歡電影嘅朋友致歉、道歉。」

（即時娛樂）