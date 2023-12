next

久未露面的樂壇天后林憶蓮(Sandy),2019年曾推出黑膠專輯《0》。《0》當年於台灣金曲獎獲得7項提名,憶蓮最終獲頒「最佳國語女歌手獎」與「最佳演唱錄音專輯獎」2個獎項。早前開設Ig社交帳號的她,今天(14日)分別在fb及Ig限時動態上載《0》的唱片宣傳照片,宣布將推出《0》的精裝版CD。憶蓮在fb留言︰「The CD version of "0" is coming to town﹗」

(即時娛樂)