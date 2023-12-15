新聞女王番外篇｜佘詩曼重返SNK News 與馬國明聯手踢黃宗澤出局？ (18:03)

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演的台慶劇《新聞女王》叫好叫座，內地平台早前已率先播出第26集大結局，佘詩曼飾演的Man姐、鄧智堅飾演的飛爺、何依婷飾演的曉薇、高海寧飾演的Cathy先後離開SNK News，佐治（馬國明飾）及上位後的張家妍（李施嬅飾）則繼續留守，張家妍更進駐本來屬於Man姐的辦公室。飛爺辭職時向方太（龔慈恩飾）推薦佐治，惟方太希望找新血加入。大結局最後一幕，黃宗澤驚喜現身，他客串飾演的古肇華乘坐方太的房車抵達SNK News，跟同樣剛到達的Man姐遇上。兩人打招呼後，Man姐問古肇華是否對飛爺的職位有興趣，古肇華說︰「飛爺個位我冇興趣，SNK News我都冇興趣，但係我對你呢個新聞女王有啲興趣，因為喺我領域只有國王，冇女王。」Man姐笑笑口說她只對新聞有興趣。

不少網民均認為Man姐及古肇華這場戲為《新聞女王》開拍續集留下伏線，期待無綫會以原班人馬開拍續集。內地官方社交平台昨晚（14日）播出佘詩曼、馬國明及黃宗澤演出的《新聞女王》番外篇，劇情承接大結局，講述Man姐重返SNK News後收到佐治的恭賀來電，她一貫霸氣地說︰「知道我返新聞部即刻打電話嚟問候我呀？點呀，有危機感啊？」佐治淡定表示對Man姐回朝不意外，亦清楚她重返SNK News的目的。他表示︰「飛爺走咗，佢個位始終都要有人坐嘅，係你，係我，我都唔介意，但係，一定唔能夠係古肇華。」Man姐聞言露出一個滿有深意的笑容，反問佐治︰「你都知道？」佐治續說︰「方太力邀返嚟嘅人，野心一定唔細，好明顯方太係想我哋去番互相制衡嘅狀態，但係總監個位又唔能夠空置太耐，如果畀佢坐到總監個位，唔好話你，我都唔會好過，咁到時整個新聞部都會發生一個好大嘅變化，我哋咁多年嘅心血同成果可能會冇晒。Man姐，經歷咗咁多之後，我已經唔係好似以前咁固執，我只想好似你當初教我咁樣做好新聞，憑我哋咁多年嘅默契，相信將來就算邊個成為總監，都會繼續帶領新聞部有更好嘅發展，所以我哋合作啦，一齊將古肇華踢出局。」

Man姐質疑︰「我離開咗新聞部一陣啫，你好似變咗好多咁喎，但係以你嘅能力，我真係好懷疑，你做得到咩？」不過，她最後仍說出一句「合作愉快」，跟佐治達成共識，聯手將古肇華踢出SNK News。畫面一轉來到古肇華的辦公室，他的手機同時收到Man姐及佐治的訊息。古肇華拿起手機後冷笑一聲，露出兇惡表情。

（即時娛樂）