張家輝視演員終身職業不放棄 執導電影不敢與林超賢較量 (23:21)

張家輝與林超賢相隔9年再合作電影《爆裂點》，張家輝表示與導演林超賢關係變得更牢固，而且有多重意義，可趁機扶植具潛質的新晉導演唐唯瀚。張家輝透露3年前出席導演陳木勝喪禮，覺得在對方身邊多年的副導唐唯瀚很有潛質，只欠一些機會。副導演出身的林超賢表示感同身受，認識的唐唯瀚是認真做事的人，自覺有責任為這行業做傳承工作。

張家輝執導過多部電影，自覺為興趣，不敢跟林超賢較量，因拍高質素商業片不可能任性。他當演員時會安守本分，信任每個導演的判斷和安排，絕不自恃有執導經驗，凌駕導演之上不停畀意見。林超賢笑家輝這個影帝出名難馴服，偏偏大家合作又好舒服，可能識於微時建立默契。

身為金像導演的林超賢透露首度做監製慘食閉門羹，叩3次門才找到資金，但他對未來香港電影市不會太悲觀，認為仍然有好多可能，「從來找資金都是難，有想法但沒資金不行，可能之後會更加難，要叩10道門，但覺得總會叩到，希望各界都支持香港電影。」家輝稱香港電影已經歷逾10年艱難期，但他視演員為終生職業，即使再艱苦都不會放棄。

梁洛施參演《爆裂點》感到大開眼界，震撼場面盡收眼底，但沒被嚇怕，因為開戲前已做好心理準備，接觸過「魔鬼導演」林超賢和好黐線的張家輝，喜歡他們的手法和氣氛，讚林超賢脾氣好好及親力親為，未見過對方在片場鬧人，希望下次再合作，想再拍動作，自言好捱得。家輝建議下次加插人鬼情未了橋段，讓梁洛施好好發揮。

家輝先後憑《証人》及《激戰》封金像影帝，兩片都是林超賢執導，今次有否信心再下一城？他笑說：「承你貴言，但今次想要獎金，希望多些人支持，得到好好票房回報。」

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（即時娛樂）