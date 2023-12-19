梁朝偉自覺包袱多 搭飛機拒睇自己電影 讚劉德華好照顧人 (16:07)

由當年《鹿鼎記》到及後的《無間道》，再到今年的《金手指》，偉仔和華仔已合作近40年。（資料圖片）

影帝梁朝偉今早（19日）激罕現身商台，接受節目《在晴朗的一天出發》訪問，宣傳新戲《金手指》。

偉仔分享戲中角色：「只聽到有呢個案件及呢個人物，好空洞，唔知點解咁，今次有機會探討。（點做功課？）導演畀咗啲案件一啲資料我，我睇完之後『嘩﹗真係不可思議』，都幾有興趣去試。（點諗呢個角色？）因為呢個人好神秘，變咗我唔係好知道點樣做，導演希望我唔好照抄，有自己創作，唔好照足真人咁樣做，原本個人有幽默感﹑好有魅力﹑好識交際﹑（減咗幽默感？）減晒，我又覺得係咪可以試下，一個人可以喺咁短時間裏面，突然間變成咁有錢﹑咁有影響力嘅人，係咪可以囂張啲﹑意氣風發啲，開頭設定佢係生意失敗工程師，嚟到香港遍地黃金，好多機會，咁後來機緣巧合，借殼上市炒股票；然後嗰個人嘅轉變，變到失控，覺得自己係神。」

朝偉表示憑幻想去演活戲中人物：「睇一啲關於金融詐騙真實故事嘅書，我對於金融嘅世界一啲都唔知。」

主持林海峰（Jan）讚朝偉勤力好學，如學滑水及滑雪，問到是否很好學，他說：「我工作需要，每次角色唔一樣，每次學唔同嘅嘢，我好多機會接觸唔同嘢。我必須要學，唔學個人會好虛，準備幾多得幾多。《一代宗師》學功夫，唔係話打得好睇，但build up咗信心，去現場拍戲安心好多。」

Jan又讚偉仔平時學習多以鑽研形式為主：「佢私下玩嘅嘢，都係鑽研形式，無論藝術上﹑玩樂，尤其係運動，鑽研好深。」朝偉聞言說：「貪玩啫﹗有時睇到啲嘢想同人分享。」

朝偉表示今次拍《金手指》，有種Reunion感覺，而且跟劉德華和莊文強合作愉快：「今次又係莊文強，佢特登咁樣整故仔引我去拍，如果我冇一個實質人物，我諗唔到係點拍，我就唔拍，佢整咗個藍本，重聚梗係一個誘因，同華仔合作30幾40年，莊文強拍《無間道》時，合作好愉快，除咗拍戲，平時都有交往，傾電影﹑傾書本，佢（莊文強）一直有畀劇本我睇，我推咗好多次，咁我真係冇feel，人哋睇咗人哋覺有feel會做得好，我睇咗覺得冇feel，咁即係我未必做得好。」

朝偉謙稱人愈大，變得愈來愈懶：「太多包袱，好驚一樣嘢做出嚟唔好呀。（《新紮師兄？》）享受當年演出，冇包袱，冇乜人對你有咩期望，反而自己鍾意點做都得。我同熟朋友，就會放啲。」朝偉大讚劉德華照顧人，並憶起拍《鹿鼎記》點滴，他說：「大家做好朋友，當年拍咗幾十集，有一段時間一齊，建立好特別關係﹑同埋建立好多信任，我相信個默契喺嗰時建立。（之後就係無間道﹑金手指？）中間都拍過一啲爛爛哋﹑冇乜人記得嘅戲。（搭飛機時睇自己電影？）點都唔睇，睇第二啲戲。」

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（即時娛樂）