台慶頒獎禮2023｜傅嘉莉「叫兩飛」 孖陳星妤講到喊 (21:29)

陳星妤和傅嘉莉在台上分享時，2人都感觸講到喊。（劉永銳攝）

傅嘉莉（Kelly）在今年台慶頒獎禮「叫兩飛」，爭奪「最佳女配角」和「飛躍進步女藝員」，其中獲女配角競爭對手陳星妤支持，2人在台上分享時講到喊，陳星妤指小時候已看Kelly主持《姊妹淘》，難忘她的靚女形象，直至最近在《香港人在北京》、《一舞傾城》見到對方有卓越表現，替對方肉緊，她說：「我今日能夠站在台上已是意外收穫，我唔係寸Kelly，真係覺得佢有戲，聽到對方講經歷更為之感動。」

Kelly指自己入行12年經歷起跌，中間曾有放棄退出娛樂圈念頭，幸而無綫給予很多機會：「喺人哋眼中我只係做反派，但呢啲機會就完滿我演戲路，兩個獎都是第一次提名，都有啲信心，到時一定會扮靚靚參與頒獎典禮。」

馬貫東連續3年候選「飛躍進步男藝員」，前兩年都是年紀最大候選者，笑言有提名代表年年有進步，都是鼓勵，又打算與《法證6》拍檔Kelly齊齊夾衣著，希望爭奪最佳衣著獎。

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（即時娛樂）