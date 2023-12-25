MIRROR澳洲拍團綜 重拾久違自由感覺 姜濤感受最深 (12:50)

MIRROR成軍5年，首次全員飛到外地拍攝團綜《MIRROR Time》，節目今晚（25日）聖誕節首播。雖然10日拍攝旅程冇覺好瞓，但各有各忙的12子難得聚首，齊齊食到飽玩到盡，最重要是能做到在香港5年來不能做的事，就是大搖大擺在街上大聲說笑，重拾久違自由感覺，放鬆與大自然擁抱，他們直言此行感受很深。

12子於節目中會挑戰不同遊戲，有獎有罰，亦會分享5年間心路歷程。隊長楊樂文（Lokman）透露節目中的遊戲本身並不激烈，但各成員卻玩到相當激烈，有人溫柔、有人激動演繹，但沒有機會犧牲色相，因為澳洲天氣較冷，沒有玩水上活動。

12子異口同聲指今次10日旅程已夠喉，日日由朝拍到晚搞到冇瞓好瞓，副隊長江𤒹生（AK）說：「大部分時間都工作，沒有時間出去玩，不是好體驗到澳洲。」他指情深對話這環節，節目組當然有搞，他大爆有人老土地喊，要觀眾拭目以待。

除了陳卓賢（Ian），其餘11子獲安排坐熱氣球，升到半空看日出，眾人感到難忘。Edan稱當時沒想過風景和感覺相當震撼，他說：「見到個山咁大，個太陽咁光，都有啲感慨。」盧瀚霆（Anson Lo）親解於熱氣球上不禁落淚原因，他說：「在熱氣球望著下面有好大環境，覺得好感動，在香港有什麼煩事都不緊要啦！最緊要活在當下，先欣賞當前美景，覺得人類渺小，還有很多東西可以看。」

熱氣球降落到地面時，Anson Lo不慎踩中牛屎，被姜濤大聲取笑：「Anson Lo踩屎呀！」他說：「本身一落地已經踩到，行幾步前面又見到更大堆牛屎，導演就說猜包剪揼，誰輸了就踩落去，我猜輸就一腳踩落去，踩完之後大家好驚，四處飛奔驚被我揩到，最後返到去我將對鞋掉了，因為罅縫很難洗。」

身處外地才能感受到自由，Edan表示今次旅程最深刻的，是他們在香港不可以一班人行街，他說：「是一個很特別感覺，有種生活感覺，到外邊可以好自由地行，也令我們反思，怎樣才叫做生活呢？工作和生活是否要取回平衡呢？」

王智德（Alton）亦認同：「Edan講得出突然間可以在外國很自由，周街行、好大聲說話、12個一齊堂食，真的是很久沒體驗過的事。」

AK也附和：「我們這幾年在香港，都沒有享受過香港身分證的公民利益，出街要耷低頭，又不可以坐交通工具，行去邊又好似好閃縮。」

姜濤似乎感受最深：「是，一向都覺得離開香港去旅行可以抖抖氣，平時不是工作就很少出街，出街去餐廳食飯，都是花5分鐘或者有房，其實我好鍾意不在房食飯，但在香港就較少。」

（即時娛樂）