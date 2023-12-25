中年好聲音2｜安雅希奪95分再破紀錄 劉可跌Watt陷危險區 (15:25)

歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨晚平安夜（24日）播出一集是第七部曲《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》上半場，經過一輪激戰，安雅希獲得95分再度破最高分紀錄，劉可和鄭梓浩同樣獲得78分，暫時跌落危險區。

昨晚最矚目選手，非大魔王安雅希莫屬。獻唱《給自己的歌》的雅希深情演出，再度破最高分紀錄獲得95分，並獲暫代陳慧嫻做評審的張家誠，派出本季首個20分，成績斐然。

安雅希坦言這首歌是送給父母，她哽咽指年幼時爸爸、媽媽忙於工作，不能經常陪伴她：「嗰個年代媽媽有請外籍老師教我英文，但嗰時係小朋友唔理解，覺得（爸媽）點解成日唔喺度，直到讀大學時自己打兩份工，先體驗到爸爸、媽媽原來係好唔容易，但當我理解咗之後，爸爸就生病，好想話畀大家聽一定要珍惜，可能等到你諗通想孝順時，已經冇機會喇﹗」

對於安雅希的真摯演出，感性的肥媽說：「佢個故事話畀大家聽，有邊個父母唔惜自己仔女，邊個唔想喺你身邊攬住你呢？搵食吖嘛，我有6個小朋友，我一定知，你有今日一定要多謝你父母。」伍仲衡說：「你唱歌好有味道，你有一把好有質感嘅聲音，把聲係天畀你，你要多謝你媽咪。」張家誠則說：「我都唔知點樣唔畀20分你，呢首歌個節奏感係好難Catch，但你Catch得好好，我都想減你分，但搵唔到地方。」

至於劉可僅獲78分、並跌落危險區！獻唱《一千個傷心的理由》的劉可，坦言這首歌是送給他的初戀。在香港長大的劉可，在重慶讀大學時邂逅初戀女友，兩人一起3年，惟女方後來跟隨家人到德國生活，劉可亦回到香港，兩人感情告一段落。婉婉問劉可之後有否再拍拖，劉可說：「都有拍散拖，但都2、3個月，真係咩都冇做過。」語畢即全場嘩然，場面搞笑。伍仲衡問劉可是否想搣甩哭腔？劉可搖頭說沒有，伍仲衡笑言：「頭先有好多哭腔，哭腔要隨住情緒激動出嚟，太多就唔矜貴。」張佳添則說：「你把聲唔係最靚嘅一日，去到高音有少少沙啞同緊，令到你嘅Power嚟得差咗啲，成件事跌Watt。」劉可今個平安夜不太「平安」，孖住同獲只得78分的鄭梓浩跌入危險區。

（即時娛樂）