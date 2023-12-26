MIRROR Time｜盧瀚霆玩遊戲贏終極大獎 呂爵安姜濤花生友上身 (15:26)

陳卓賢在Ig貼相並留言：「全澳洲共約有7800萬隻羊，我影到其中3隻。」（Ig圖片）

盧瀚霆在節目首集連勝出兩個遊戲，而姜濤在節目內也玩得開心，不時開懷大笑。（ViuTV圖片）

盧瀚霆拆第一份禮物時，當得悉是遊戲機後，身旁的姜濤即衝上前說：「你唔打機㗎﹗」（ViuTV圖片）

ViuTV節目《MIRROR Time》昨晚（25日）聖誕夜首播。12子早前飛到澳洲拍攝團綜，他們在節目中挑戰不同遊戲，實行「贏咗有獎，輸咗要罰」的連串驚喜。

昨晚一集，12子到達澳洲宿舍後，先挑戰首個遊戲「世界之最」，包括是最長﹑最MIRROR及最重的物品，12子各出奇謀，而在「最重物品」的一節中，工作人員稱是「第5件最重的物品」，各成員深思熟慮和仔細觀察對方，才拿出感覺上是「第5件最重的物品」出戰。

最後王智德（Alton）險勝隊長楊樂文（Lokman），贏出首個回合，而「教主」盧瀚霆（Anson Lo）則兩連勝，贏出最後兩個遊戲，當教主拆禮物時，在旁的陳卓賢（Ian）搞笑稱：「唔係名牌佢唔要。」

姜濤甫見教主拆第一份獎品是遊戲機，即笑住大叫：「你唔打機㗎﹗」製作組也問教主：「吓﹗你唔打機㗎？」教主說：「我唔打機㗎﹗」在旁的姜濤興奮附和：「佢從來唔掂呢啲嘢（遊戲機）。」呂爵安聞言再搭訕：「如果你話呢個係名牌出嘅遊戲機，佢就會『吖』（模仿教主驚喜大叫）。」教主聞言則搞笑稱：「夠喇﹗夠喇﹗」

當教主贏得終極大獎時，未拆禮物前他以為是相架，拆開後原來是MIRROR《One And All》大碟，Edan笑得極度大聲，Alton也拍爛手掌，Edan隨即「花生友」上身說：「你就好啦﹗」姜濤也派「花生」附和：「使唔使幫你簽名呀？」之後其他成員陸續在該大碟盒簽名留念，教主笑言要每晚攬住大碟睡覺，而教主本人也在盒上簽名，他說：「我用正常嘅簽名。」姜濤則連說3次：「回歸初心。」

（即時娛樂）