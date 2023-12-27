胡杏兒結束美國之旅 台上深情對話 胡定欣感動落淚 (16:56)

胡杏兒和胡定欣在台上重提因《衝上雲霄》而結下姊妹緣。（大會提供）

胡杏兒日前遠赴美國，跟一班「胡說八道會」好姊妹舉行《胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會》，杏兒勁歌熱舞露小蠻腰，大騷靚媽弗爆身材。杏兒完騷後，開心分享指2場演唱會爆滿，大約有7000名觀眾捧場，她感謝大家支持，指2場門票售罄之外，又表示今次遠道來到美國洛杉磯及三藩市，都有熱烈反應，令團隊鼓舞。

舞台上杏兒跟胡定欣深情對話，杏兒重提經典作《衝上雲霄》，並剖白心聲，她說：「這可以說是對自己來說好重要的一套劇，當時都不知道自己在做什麼，但擁有這個極好機會。」

胡定欣講到跟杏兒相遇相識時，不禁流淚，大讚對方在自己什麼都不是時，給予無比鼓勵，推動自己做得更好，是位相當好的大姐姐，她直言：「我今時今日有少少成績，其實她都有功勞，她的說話對我們來說很重要，衷心感受到她盼望我們會好。」

杏兒講到西岸時差足足有16個鐘，雖然時差令大家有些不適應，但開心老公同行，又可以帶同小朋友外遊，趁假期陪媽咪工作，見到媽咪在台上唱歌、跳舞都好開心。杏兒表示平日跟姊妹們約食飯很困難，遑論飛到這麼遠工作，而在兩個騷之間，她們去到洛杉磯玩了數天，又帶小朋友去環球影城遊玩，寓工作於娛樂。

可惜今次有小遺憾，「豹嫂」胡蓓蔚未能同行，她們希望來年可以繼續做下去，靜待豹嫂回歸，因應豹嫂缺席，主辦單位為胡杏兒、胡定欣、黃智雯、姚子羚、李施嬅送上驚喜，現場連線豹嫂即場對話及合照留念。最後杏兒寄語：「希望2024年將個騷帶回亞洲，馬來西亞、東南亞、內地等，目前正在安排中。」

（即時娛樂）