溜走的真味｜薛家燕遭林正峰調戲 不怒反笑 楊潮凱笑到噴嘢食 (18:32)

一共六集的飲食節目《溜走的真味》，明（28日）晚及後晚（29日）將播映最後兩集（第五及第六集）。《溜走的真味》由林正峰、「粵菜名廚」蕭秀香（三姐）及「潮州菜名廚」許美德（德哥）擔任主持，本周嘉賓是潮州人楊潮凱；而第一、二集嘉賓薛家燕（家燕姐）也會於第六集驚喜「回歸」。

明（28日）晚一集，邀得嘉賓「潮州仔」潮凱回鄉，跟正峰、三姐及德哥歎盡以潮州地道食材薄殼、白背蜆、膏蟹等炮製的多種菜式，包括「鹹蛋黃薄殼米」、「老菜脯蜆蟹粥」等。潮凱還品嘗了白粥配雜鹹，雜鹹是用作送粥的冷盤，四人勁食108小碟雜鹹，配上一大窩白粥，氣勢十足。潮凱談到食後感時坦言難忘：「白粥配咁多道雜鹹都係第一次，其中一款『潮汕含蜆』個鮮味到𠵱家都記得！」

後（29日）晚最後一集，最搶焦自然是「回歸」的家燕姐，她與潮凱聯同正峰、德哥走訪山上的茶園，邊望梯田及湖泊邊享用「三姐的真味」，狂擦地道潮州佳餚。「醒目仔」正峰乘機向家燕「笠高帽」：「好正呀，家燕姐！」潮凱即「接招」窒正峰繼續搞Gag：「做乜調戲家燕姐？」不過最搞笑是，家燕姐對正峰的美言非常受落，並笑言：「唔係唔係！佢講得啱㗎，家燕姐係好正，不過周圍環境仲正喎，我諗住食完嘢落湖游水。」正峰即追問家燕姐有否帶泳衣，家燕姐竟回應說：「唔使著㗎！」

（即時娛樂）