金手指｜梁朝偉劉德華北京首映 即興重演備受談論一幕 (19:00)

劉德華與梁朝偉在電影《金手指》的北京首映禮上，即興重演劉啟源與程一言最受談論的醫院戲。（大會提供 / 明報製圖）

梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、陳家樂及周家怡，昨晚（27日）出席電影《金手指》在北京舉行的首映禮。梁朝偉表示拍電影是他發泄內心壓抑情緒的渠道，阿Sa則用「陷入金錢誘惑無法逃脫的悲情人物」來形容其角色。任達華提到一眾角色的結局時說了一句「都是因為太貪婪」，簡短有力地闡明《金手指》對金錢欲望與人性複雜的表達。

一位觀眾帶來梁朝偉與劉德華20多年前的合影，兩位影帝看着屏幕上的照片陷入回憶，談論起合照時的情景，更滿足觀眾願望上演「比心五連拍」。劉德華說︰「我倆幾十年的合作，早就結下深厚友誼，我會和梁朝偉繼續合作。」他與梁朝偉即興重演《金手指》中程一言與劉啟源最受談論的醫院名場面，梁朝偉化身程一言說︰「大家做朋友係咁㗎啦，我幫吓你，你又幫吓我......」劉德華即時變回劉啟源問︰「點幫？」梁朝偉神回︰「睇你㗎咋！」

首映禮當日是導演莊文強的生日，大會送上帶有《金手指》裝飾的生日蛋糕，現場各人又合唱生日歌，莊文強表示其生日願望是世界和平。現場一位觀眾自稱是莊文強的資深影迷，他向莊導送上菜花花束，祝福導演有才華又有「財」花。談到創作靈感時，莊導說他希望做新的嘗試，其創新也受到業內認可。

專程出席首映禮的惠英紅讚《金手指》劇情精彩，她在觀影過程中完全沒喘息機會，說只能用「愈看愈爽」來形容。惠英紅又對阿Sa說︰「演員班底太超級了，你多好運啊﹗」阿Sa笑着回應︰「對呀，我中大獎了！」

（即時娛樂）