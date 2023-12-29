MIRROR Time｜姜濤連環偷吻 陳卓賢驚叫︰做乜惜我 (16:38)

男團MIRROR慶祝成軍5周年的ViuTV節目《MIRROR Time》今晚（29日）將播出新一集，12子為爭奪「願望輪盤」的格數，將會挑戰不同的國王遊戲。今次率先抽籤分組挑戰「Pillow Fight」，第一輪比賽是鬥快搶放在雙方腳下的枕頭。初賽的組合有姜濤對決陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）對戰王智德（Alton）、盧瀚霆（Anson Lo）對決江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）對決邱士縉（Stanley）、呂爵安（Edan）對決邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy）對決陳瑞輝（Frankie）。

姜濤和Ian被形容為「雙熊對決」， Edan表示對姜濤有信心，Lokman則笑言︰「唔係信心，而係擔心。」Ian開始時笑言背對背時已經感受到姜濤的力量。姜濤之後乘機偷襲，連番偷親Ian的手背和頸， 令Ian嚇得大叫：「做乜惜我呀？」 Jeremy與Frankie、Lokman與Alton的對戰回合亦十分激烈，令其他成員非常緊張。Anson Lo抽中和AK對戰「神之對決」，Anson Lo未開始前已大叫好驚，笑指「呢個係擂台嚟㗎喎」，又叫AK「唔好打佢」。AK卻十分淡定：「有一個好消息係我哋是但一個會晉級。」隨後成功進入決賽的成員，笑言知道對手名單後已經想退出。

（即時娛樂）