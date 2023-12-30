顧修全博士上月離世 喪禮播教學短片 分享死亡是幻象見解 (20:32)

著名心理學家顧修全博士上月29日因肺炎離世，享年73歲，今天（30日）於香港殯儀館出殯，獲詹瑞文、謝偉俊等現身送別。顧博士大學時代修讀哲學、比較文學和臨牀心理學，西方思想根深蒂固，亦深入儒、釋、道和密宗等東方文化，其喪禮採中西合璧，呈現其一貫獨特作風。靈堂以白色佈置為主，「天人合一」四字為靈堂輓聯，寓意已達到「天地與我並生，萬物與我為一」的境界。

顧博士的喪禮以道教儀式進行，家屬製作白底燙金凸字的紀念冊，題字「逍遙自在 笑看凡間」有着他離世後再不受約束，在仙界笑看凡間的意思。紀念冊印有顧博士不同年代的珍貴相，顧博士同學、親友和徒弟撰寫的悼念文，以及顧博士對死亡的見解，當中提到「分離其實是一種幻象」，以及「當你真的修煉，你對生死會有完全不同的看法，你會歡迎死的到來」，當中還透露遺孀將會代顧博士完成生前一本講及祭祖的遺作，收益全作慈善用途，並將會成立顧修全慈善基金，遺愛人間。

靈堂播放了顧博士生前揀選、能呈現其一生的歌曲，以及一段顧博士生前講及死亡是幻象的教學短片，藉着他的修法和帶領大家觀想，為大家超渡祖先。送別顧博士的親友獲派印有「Dr John Koo」字樣的白底金邊牛油紙信封、信紙和心意卡，親友可向顧博士寫下自己的心聲，並投寄入紙紮郵筒內，隨祭品火化送到顧博士手上。

（即時娛樂）