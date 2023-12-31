《勁爆》僅得3子做代表 AK預告MIRROR全員現身《叱咤》 (16:33)

男團MIRROR昨晚在《新城勁爆頒獎禮2023》上獲頒「我撐組合獎」，成員陳卓賢（Ian）﹑江𤒹生（AK）和柳應廷（Jer）亦分別奪得「勁爆男歌手」、「突破歌手獎」及「我撐歌曲獎」。MIRROR忙於排練下月個唱，只派出3位贏得個人獎項的成員做代表出席。電台亦在頒獎禮開始時先頒獎給他們，好讓3子可提前離開，返去繼續綵排演唱會。

AK與Ian、Jer在後台受訪時，表示演唱會已排練得七七八八，因此明晚（1月1日）可全員參與商台的《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。被問到可擔心被指對商台、新城厚此薄彼時，AK說︰「呢個唔到我哋控制。其他成員都綵排緊，我哋陣間都要返去繼續排。相信公司同新城電台有溝通過MIRROR唔可以全員出席，我哋3個比較早開始排練，其他成員嘅排練都比較趕急。」

近日有報道指MIRROR因開價百萬酬勞，結果沒有主辦敢邀請他們參與除夕倒數活動，AK直言MIRROR忙為演唱會排舞，沒有接任何除夕倒數活動工作。對於被指開價百萬趕客，他說︰「嘩！係咪㗎？我哋上月喺澳洲返香港後已開始慢慢閉關。我真係唔知！都係嗰句，搵唔晒咁多個，可以只搵我一個或者搵幾個，平啲。即使搵錢機會少咗，我哋都一定係演唱會優先！」

Jer表示MIRROR今次開騷，大家都希望能做好一點。他說︰「我哋會有好多小組演出，所以要用多啲時間排練。我哋都好想出席活動，最大原因未必係錢，係我哋想同大家一齊倒數，但我哋要開演唱會，積極準備演唱會係最重要。」Ian未透露屆時可會Solo跳舞，笑言或會有驚喜。Jer談到傳與緋聞插畫師女友Coey同遊日本一事時說︰「我冇拍拖，唔使回應喇﹗明眼人都知相中人唔係我，我邊有咁齊嘅瀏海？大家集中喺我事業方面，唔好諗咁多嘢喇﹗」隊友陳瑞輝（Frankie）疑有新戀情，AK拒代答，說年輕人有自己的天地，不能干預太多。

（即時娛樂）