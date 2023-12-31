炎明熹著性感蝴蝶裝嗌緊張 有信心做天后接班人 (19:00)

18歲的炎明熹（Gigi）昨晚在《新城勁爆頒獎禮2023》上憑歌曲《Little Magic》獲得歌曲獎，同時與李幸倪、泳兒齊奪女歌手獎。升呢的Gigi先後換上黑色蝴蝶裝及白色西裝外套配長裙，性感、成熟的打扮惹來網民熱議。對於被指為天后接班人，Gigi直言有少許信心，但不能過多，會以順其自然心態面對。她說︰「我暫時仲未有太多經驗，要喺唔同舞台儲多啲經驗，至可以慢慢進步，我會繼續努力。」

談到她特別換上兩套衫，Gigi解釋︰「我哋做任何事都要認真對待，我好榮幸得到呢兩個獎，希望將來可以繼續加油，做多啲作品。蝴蝶裝令人眼前一亮？我希望勇敢嘗試多啲﹗本來我仲有副眼鏡，但團隊一致認為更誇張，所以冇用到，希望可以逐步嚟。」首次如此性感的她坦言穿上蝴蝶裝後非常緊張︰「套衫其實仲有條吊帶，但團隊認為唔用好睇啲。不過，我就要收腹同挺直個人去撐住件衫。我已經做足安全措施，但仍難免有少少失守，只係大家未必發覺。」

被問到蝴蝶裝是否其性感底線，Gigi說︰「好多事未必依家就想像到，我希望逐步試，睇吓自己底線喺邊。」對於有網民認為她這晚的打扮太成熟，Gigi認為每個人對其形象喜好也不同，她希望多試不同的風格，看看大家最喜歡什麼。

（即時娛樂）