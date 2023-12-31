《金手指》開畫日收410萬 梁朝偉拍金三角逃難戲考體能 (21:11)

梁朝偉、劉德華、蔡卓妍等主演的電影《金手指》昨天（30日）開畫，單日票房收410萬，成為2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍。《金》片在內地的票房亦已衝破億元人民幣大關，同時成為新加坡、馬來西亞兩地2023年開畫最高票房的港產片。梁朝偉衷心感謝觀眾入場支持︰「這次角色跟之前所演的反差很大，對我來說是一個挑戰，在創作的過程之中，也花了很多心血，所以希望觀眾會有新鮮感！」劉德華十分雀躍︰「《金手指》是一部很值得紀念的作品，希望不用再等20年，我和梁朝偉又可以再合作！」

《金手指》聚焦傳奇商人程一言（梁朝偉飾），他從一名海外生意失敗的商人搖身一變成為坐擁百億資產的嘉文集團主席。廉署高級調查主任劉啟源（劉德華飾）一心追捕程一言，揭破箇中財金騙局。程一言步入香港金融戰場前的經歷曲折奇情，曾擔任旅行社領隊的他在金三角帶團期間遇上當地軍閥開仗。梁朝偉拍攝這段戲時要上演一幕槍林彈雨下的逃難記，他親身上陣兼要吊威吔演出，拍完後大叫十分疲累。

這一場金三角逃難戲在打鼓嶺荒郊取景，梁朝偉當日要拍攝多場動作戲，絕對是體能考驗。他要吊威吔拍攝程一言帶團時遇爆彈襲擊，整個人穿梭炮火之中的場面，事前與動作導演錢嘉樂及團隊進行多次演練。拍攝另一場被軍閥逼迫要手持大炮的簡單鏡頭時，梁朝偉依然認真地跟導演莊文強討論演繹方法。這日的重頭戲是梁朝偉在烽煙四起的戰火現場逃難，身邊的軍人逐一被子彈擊殺。由於有爆破場面，他埋位前專心聆聽錢嘉樂的講解和指示，到正式拍攝時不顧蓬頭垢面，手持公事包左閃右避，更要趴地演出。梁朝偉完成幾次拍攝後笑言︰「很累呀！」

（即時娛樂）