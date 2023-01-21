2023年香港電影票房慘淡 僅收14億 收入倒退12年 (17:55)

香港票房有限公司綜合2023年全年香港電影市道整體情况，根據電影票房總收入顯示，2023年中西票房全年總收入為港幣$1,433,169,125，倒退至2011年的港幣$1,392,170,518水平。

由於2022年受疫情影響，停業104天及不同程度入座率限制下，情况有異與2023年，不可能作比較。但相對疫情前，2019年票房總收入港幣$1,923,194,409比較，則下跌 25.48%，可見去年電影業票房收入確實非常不理想，相信受多個因素如疫情後市民外遊增加，疫情期間拍攝停滯以致戲碼選擇不多、又或市民消費模式轉變等因素影響，因此整體電影及戲院業市道不佳，生意艱難仍未回復到疫情前水平，盼觀眾在新一年能多入戲院支持電影工業。

2023年1月1日至12月31日，全年最高十部香港電影及十部非香港電影票房收入資料：

一. 最高票房的十部香港電影：

1. 毒舌大狀 （21/01/2023–16/06/2023） $115,060,394

2. 年少日記 （16/11/2023–上映中） $23,456,482

3. 死屍死時四十四 （04/04/2023–28/06/2023） $22,694,947

4. 白日之下 （02/11/2023–上映中） $21,124,988

5. 超神經械劫案下 （21/01/2023–29/04/2023）$16,152,635

6. 掃毒3：人在天涯 （27/07/2023–13/09/2023） $14,029,537

7. 別叫我"賭神" （29/06/2023–10/09/2023） $13,016,296

8. 命案 （20/04/2023–13/07/2023） $11,703,729

9. 風再起時 （17/02/2023–17/05/2023） $11,260,914

10.釀魂 （24/08/2023–06/12/2023） $10,346,153

二. 最高票房的十部非香港電影：

1. 奧本海默 （20/07/2023–19/12/2023） $72,971,282

2. 職業特工隊：死亡清算 上集 （13/07/2023–22/11/2023）$60,530,153

3. 超級瑪利歐兄弟大電影 （05/04/2023–15/08/2023） $52,521,301

4. 銀河守護隊3（03/05/2023–26/07/2023） $44,112,143

5. Barbie芭比 （20/07/2023–26/10/2023） $41,166,426

6. THE FIRST SLAM DUNK（12/01/2023–上映中）$39,391,757

7. 殺神John Wick4（23/03/2023–05/07/2023） $35,029,431

8. 狂野時速10 （18/05/2023–28/07/2023） $29,753,785

9. 閃電俠 （15/06/2023–20/08/2023） $29,208,636

10.鈴芽之旅 （02/03/2023–02/08/2023） $28,810,739

（即時娛樂）