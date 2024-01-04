王雙駿3‧9開個人作品展音樂會 柳應廷李駿傑謝霆鋒獻聲 (16:57)

著名音樂製作人王雙駿（Carl叔叔）將於3月9日假灣仔會展舉行「《王雙駿 HATS ON 音樂會》 While the Music Lasts」，請來MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy），以及吳林峰、謝霆鋒、麥浚龍、& The Duo Band等參與演出。音樂會以「Hats On」為題，全因王雙駿愛戴帽，覺得每頂帽也有不同的故事、經歷及個性，而他這次邀請參與音樂會的歌手及樂手也有自己的特質與長處，他作為監製就是要將每個人最好及最獨特一面呈現出來。

宣傳海報中的王雙駿戴上5頂帽子，每頂都代表着將於音樂會上演出的歌手。他說︰「我識霆鋒時佢得19歲，係個好『刺激』嘅人，完全唔理世俗眼光。喺我哋嘅創作入面，聽眾會感受到好多熱血嘅火花。睇住謝霆鋒由年少輕狂，慢慢發展出一種穩重，成為一個好全面嘅藝人。識Juno嗰陣，佢都係得10幾歲。我哋咁多年嚟傾偈嘅方式好特別，10句入面有8句都係廢話，但呢啲默契會成為創作概念。我哋『鬥』天馬行空、不着邊際，所以每首歌都會有唔同嘅驚喜。同& The Duo Band合作，唔止改變咗我嘅音樂生涯，甚至影響埋我成個人生。我學識好多時唔需要諗太多，玩咗先，令自己開心就夠。我同& The Duo Band有好多回憶，啟發我好深。」

談到新生代歌手，王雙駿說：「最初收到邀請幫Jeremy做歌嗰陣特別興奮，好欣慰對方終於有呢個機會，因為香港樂壇好耐冇出現過呢種『質地』嘅藝人。佢好知道自己想要咩，對監製嚟講係一件好幸福嘅事，Jeremy係其中一個我比較偏心嘅合作單位。而Jer就好似航行大海嘅水手，只會向前，永遠見唔到佢向後行。佢唔會隨風而擺，好知道自己希望呈現嘅音樂係咩樣，同佢加埋小克創作嗰幾個系列，係我近年玩得最複雜但又最起勁嘅音樂企劃。至於吳林峰，佢表面好好笑容冇乜殺傷力咁，好多人可能都會忽略咗佢深情同感性嗰面。其實每次佢嚟錄音前都做咗好多功課，所以可以好快進入狀態。我特別欣賞佢Vocal嘅感情傳遞，非常細緻，好希望大家可以多加留意。佢對音樂、創作嘅熱血，我完全感受到。呢個人重有排玩，必定可以去到更高嘅成就。」

（即時娛樂）