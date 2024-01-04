兩代笑匠相隔32年再合作 黃子華接許冠文電話以為係騙案 (19:08)

許冠文（Michael）、黃子華、衛詩雅、周家怡、秦沛、金燕玲、朱栢康和岑珈其等，今日出席電影《破‧地獄》開鏡拜神儀式。許冠文與黃子華繼1992年的《神算》後再合作，許冠文表示他們當年已有默契，想盡快再合作拍戲，但因大家都追求完美，要有一個好劇本，於是一等就32年。黃子華說︰「這是繼去年我頒發金像獎的終身成就獎給他後，今年的另一個高峰。事實上，這是一個奇蹟，由32年前Michael突然致電我家，問我是否黃子華，說他自己是許冠文開始，我真的以為是騙案﹗我們合作了一部戲，我參與編劇工作，到今次再合作，就像奇蹟一樣。」

許冠文回憶當日「度橋」到了山窮水盡階段，朋友說黃子華構思的喜劇很厲害，於是就聯絡他。黃子華笑言︰「你應找人聯絡我，不要自己致電我，幸好我心臟健全﹗」許冠文續說︰「我親自致電你以示尊重，尤其尊重楝篤笑，因為構思楝篤笑內容一點也不易﹗當年子華第一次在文化中心做棟篤笑，我和當年仍年幼的仔女捧場，我吩咐子女如不好笑也要大力鼓掌，但子華一出場開聲，我們已捧腹大笑﹗當時我只知他是橋王，他也沒說想當明星。如果他開聲，我就不找黎明演。」黃子華笑言︰「我花了30年時間來告訴Michael，我也有虛榮感。」

兩人這次在《破》片中只當演員，沒參與劇本創作。黃子華解釋︰「很意外，這個劇本很精彩﹗𧨾我一個容易，還要𧨾到Michael。」許冠文表示《破》片有很多談論生死、有意思又好笑的情節，他透露黃子華在戲中從事與婚姻有關的生意，公司在疫情下沒生意而結業，但開長生店的阿叔卻生意滔滔。黃子華說︰「香港殯儀業這個題材，很多導演、編劇也想了多年。我曾去印度聖河看燒屍，也看過天葬餵鷹，香港葬禮一點也沒被比下去。香港的葬禮儀式像一場瘋狂派對，最瘋狂但嚴肅，是最地道、最宇宙的題材。香港的喪禮和破地獄儀式是香港專利，多年來也沒人拍，我們是執到寶。殯儀館和義莊首次開放讓我們拍攝，我們開工時拍到一些從未見過的景象。」許冠文續說︰「要令香港電影發揚光大，就要有自己的原創題材。《破》片就是，儀式雖然地道，但講生死就全世界也看得明。」

81歲許冠文相隔逾4年再拍戲，他對演員工作駕輕就熟，曾擔心能否應付每天開工10多小時，但自覺狀態弗沒問題。黃子華自嘲就快「頂唔到」，許冠文說︰「我老人家也捱到，大家就不能開聲。我現在年紀最大，謝賢比我年長，但他不肯出來。」

（即時娛樂）