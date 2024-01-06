伍仲衡結婚向愛妻作5大承諾 奉上所有收入 不單獨約異性 (21:23)

50歲音樂人伍仲衡今天（6日）和女友徐麗芬（Ida）拉埋天窗，於紅磡嘉里酒店舉行婚禮，晚上筵開逾50席晚宴，獲大批圈中好友到賀，包括許志安、陳曉東、黎瑞恩、周國豐、方力申、肥媽、李麗霞（黑妹）、黃浩然夫婦、吳日言與丈夫Barry、姚焯菲與父親、薛家燕、曾志偉、炎明熹、向海嵐、阮兆祥、王馨平、何嘉莉、鄭俊弘與太太何雁詩、江若琳與丈夫蕭唯展、林志美、周吉佩、吳大強、支嚳儀等。吳業坤、布志綸、區永權、劉威煌、雷深如（J.Arie）、謝國維，張翼東等則擔任一對新人的兄弟姊妹團。

伍仲衡與Ida下午時先穿上中式禮服，進行傳統的斟茶儀式，然後換上婚紗禮服在酒店的宴會大禮堂內進行證婚儀式。一對新人婚禮上交換婚戒、甜蜜咀嘴。伍仲衡向Ida高歌一曲《今生今世》表達愛意，更公開對太太作出5大承諾。他說︰「第1，我所有收入100%交給她﹗其實已經是，我將所有錢存進她的戶口﹗第2，除了媽媽，我會一心一意，不會跟任何異性朋友去街﹗第3個承諾，有好嘢就讓她先吃，難食的就我吃。第4個，每天起身也唱一首歌給她聽。」談到第5個承諾時，好友周國豐說他去年1月6日求婚，今年1月6日結婚，那就明年1月6日生仔，伍仲衡笑言要看情况，要先問准太太。

伍仲衡在婚禮後獨自受訪，指Ida不習慣面對鏡頭，惟Ida之後也有現身與丈夫一同拍照。伍仲衡笑言不想兄弟姊妹團早起，因此將玩新郎環節改為玩音樂。伍仲衡說︰「這場婚宴像我的2024新春演唱會，今晚可以跟親友聚會，很開心。」談到他在婚禮上對太太的公開承諾，他說︰「我們拍拖兩年時，我已將收入存入她戶口，再每月問她拿零用錢。她是個好老婆，為我精打細算。除了母親，我以後不會與異性單獨約會，對太太專一，這是我的愛的宣言。」伍仲衡自言酒量淺，今晚會請兄弟姊妹團頂酒。

吳業坤、布志綸表示身負重任，分別要為新娘擋酒及在婚宴上獻唱。對於被伍仲衡估計很快會醉，吳業坤笑言︰「我結婚時邀請了100賓客，我飲醉了。今晚有500、600人，我會努力。」陳曉東縮短新加坡旅遊行程提早回港觀禮，他說︰「伍仲衡第一首創作的歌《愛你躲你》是由我演繹，當時我們已經結緣，直至兩年多前才因合作重新認識他和太太，以前他做幕後，不知道他的容貌。傳授生仔秘方？不用我教，他有分數，但我可分享湊仔經。」

伍仲衡昨天公開的婚紗相，Ida被指肚凸凸疑似有喜。伍仲衡昨晚在YouTube開直播時否認︰「得啖笑，我才是肚凸那個﹗」

（即時娛樂）