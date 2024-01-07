Sica包到冚現身 練美娟對結婚生B隨緣 追問陳安立生育計劃 (16:57)

以陳俞希、練美娟、陳安立、黃奕晨為首的ViuTV隊約有20多人，最特別就是何洛瑤（Sica）「神秘」打扮出現，全程戴上帽子、眼鏡、口罩遮面。（鍾偉茵攝）

《公益金五十五周年百萬行開步禮》今早（7日）於亞洲國際博覽館舉行起步禮，以陳俞希、練美娟、陳安立、黃奕晨為首的ViuTV隊約有20多人，最特別就是何洛瑤（Sica）「神秘」打扮出現，全程戴上帽子、眼鏡、口罩遮面，令人難以辨認。

練美娟（娟姐）與陳安立一起受訪，陳安立表示已參與百萬行6、7年，覺得是個開心活動，步行後可以趁機跟同事飲早茶，練美娟聞言自認後生，笑說：「我第2年參加，年資甚淺，跟其他後生仔一向玩得融洽。」剛度過34歲生日的娟姐談到，由聖誕節開始連續慶祝了兩星期，影響至聲沙沙：「之前離港2個月，飛非洲、澳洲和歐洲，拍攝節目關於快將在世界消失的景物，回來香港後跟很多朋友見面聚會，玩得非常開心。」

12月尾出生的陳安立，指與老友娟姐相差幾天生日，大家同屬山羊座，而他的生日又跟結婚周年很近，便選擇跟太太林希靈慶祝，他被娟姐追問生育計劃，陳安立說：「努力中，我和太太都喜歡小朋友。（生龍B？）趕得切嗎？如果小朋友和我差不多日子生日都幾好，情人節都可以，不過聽人說龍BB競爭很大，要出色的姨姨照顧他。」

娟姐笑言可以做童養媳，她本身對結婚生仔抱隨緣心態，暫時未找到合適合對象，若有好消息會向大家公布，也不抗拒率先生小孩，陳安立即說：「我結婚時她做婚宴司儀，那我就不可能做她婚禮司儀？」娟姐笑說：「若果我生B都會照搞百日宴。」

（即時娛樂）