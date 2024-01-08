《中年2》15強誕生 孖顏米羔唱出兄弟情 譚輝智首奪MVP (13:31)

歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨晚（7日）播出一集，是第八部曲第一回《中二生友誼合唱！晉級十五強！》，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。16強選手分成8組上演合唱歌對決，經過一輪激戰，最終由譚輝智和顏米羔獲得91分成為全晚最高分，輝智更首度獲得MVP獎項；劉可和朱博文只獲78分跌入危險區，朱博文最終被淘汰。

兄弟情深的顏米羔和譚輝智合唱《左右為難》，兩人以型格西裝Look上陣，一唱一和非常有默契，怕醜仔輝智表現大躍進，猶如被打通任督二脈般，一改以往一碌木風格又䟴n又唱，台風十足！

兩人演出完畢後，婉婉笑言：「輝智，鬆晒個盆骨！」最終兩人的演出獲得91分，成為全晚最高分一組，肥媽說：「真係冇得頂，無論眼神同埋唱歌都好合拍，尤其輝智同個Live Band好夾，唔覺得你哋兩個比賽緊，係享受緊隊Band。」

陳慧嫻說：「之前一直都唔係好留意到輝智，但你今次把聲好出，加上個盆骨好放鬆，好想見到你唔咁怕醜嘅一面，對你之後比賽有幫助。」張佳添說：「你哋兩個嗰種Energy係聽到好爽，兩個聲線各有特色，但走埋一齊有一種意想不到嘅化學作用，甚至係想聽到你哋以後唱動力火車嘅歌，你哋兩個絕對有嗰種Power去Carry到。」

表現出色的輝智更獲得處男MVP，他說：「好多謝米羔，每次同佢合作都有啲新嘅嘢，冇諗過會拎到MVP。」輝智更對曾獲兩次MVP的米羔喊話：「你都攞到好多對筷子，整一對畀我啦，食下嘢咁！」

昨晚15強名單正式誕生，分別是（排名不分先後）王玥、黃劍文、林若盈、劉威煌、譚輝智、顏米羔、陳蒨葶、沈宗賢、古淖文、安雅希、陳俞霏、鄭梓浩、梁浩賢、陳燕娜以及劉可。節目尾聲，婉婉透露下集將邀請《中年好聲音》第一季的參賽者回歸，與《中年好聲音2》15強選手合唱比賽，婉婉並公布由1月21日起，《中年好聲音2》將改為逢周日晚8點半播映。

（即時娛樂）