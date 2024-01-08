CotaBoii新歌提醒自己保持謙卑 拍攝MV初體驗 最驚阻人收工 (15:40)

由《全民造星V》到正式簽約成為歌手，CotaBoii aka Taco成為全新音樂廠牌Green Music首位推出歌曲的歌手，繼續以他擅長的Rap，製作首支派台歌《Mr.Nobody》，讓大家重新認識他的音樂和真性情。

CotaBoii（Taco）因為參加《造星V》而為人認識，在節目中大騷饒舌功架與創作力，比賽過後，CotaBoii簽約Sony Music全新音樂廠牌Green Music，與King、JB、力臻及Cheeseekit，成為同門師兄弟的同時，更成為廠牌首位推出歌曲的歌手。

新歌《Mr. Nobody》由CotaBoii己一手包辦曲詞，他說：「靈感都係來自自己。完咗《造星V》，放喺自己身上嘅目光突然多咗，心態上一定有改變，所以寫首歌提醒自己，同埋要多謝身邊嘅人，因為有自信係OK，但同時要Stay Humble（謙虛），要記得自己擅長嘅嘢，明白自己不足之處，同時要記得欣賞自己。」

由於今次是自己作品，CotaBoii相當緊張：「之前都有參與過唔同MV嘅拍攝，由一開始係幫Indie朋友客串出鏡，到《造星》、喺Paula（區子琳）同WinWin（楊安妮）嘅歌裏面Featuring，開始有份唱有份拍MV，但因為始終唔係主角，每次都好Chill。但今次到自己，成件事唔同咗，諗嘅嘢多咗，拍攝時都冇咁輕鬆，因為心態都想啲嘢靚嘅，同埋唔好阻人收工。」

今次不論MV或是單曲封套，CotaBoii都大玩造型，不過講到最喜歡都要數封面的紮辮Look，CotaBoii說：「今次最深刻嘅造型係Coverart上面嘅紮辮造型，係髮型師幫我諗出嚟，起初都驚Carry唔到，好似好誇張，但夾埋嗰套我好鍾意嘅Outfit，同我嘅Stage好夾。啱啱踏入社會，要開始靠衣裝喇，但同時都想Keep番Young啲，有活力嘅Vibe咁，希望呢個Look可以俾大家見到我唔同嘅面向。」

對於首度出歌，CotaBoii有遠大目標：「希望《Mr. Nobody》可以成為認識CotaBoii嘅第一首歌，或者係接觸Hip Hop音樂嘅第一道門，睇到我一方面會認真對待之後嘅挑戰，一方面都會保持返初心。另外就係希望大家會因為呢首歌而去聽多啲唔同人或者唔同類型嘅音樂，咁就已經達到我嘅目的，最後會愛上Hip Hop，就係Bonus！」

（即時娛樂）