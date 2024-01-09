MIRROR Time｜姜濤盼12子街頭跳舞 玩遊戲力量取勝贏Stanley (17:02)

Ian在遊戲決賽贏了姜濤和Tiger，可在願望板填多一個願望。（ViuTV圖片）

ViuTV節目《MIRROR Time》昨晚（8日）播出第10集，主題為「MIRROR 困獸鬥」，，節目播出部分成員的願望，呂爵安（Edan）盼MIRROR可以一起去網吧打機；姜濤希望12子可以在街頭一齊跳舞，因為他見過COLLAR有試過；陳卓賢（Ian）笑指希望隊友陳瑞輝（Frankie）可以正常一點，包括記憶力﹑判斷力和溝通能力；

Frankie則希望跟隊友可以在米芝蓮餐廳擦餐勁；江𤒹生（AK）很想學潛水，去大堡礁看珊瑚；邱傲然（Tiger）則想在澳洲打Golf，若成事就覺得是人生成就解鎖；王智德（Alton）想考滑雪教練證書；邱士縉（Stanley）想玩笨豬跳，他笑言：「我怕會實現，但又想實現，很矛盾。」

之後12子分批玩「國王遊戲」，包括技巧型遊戲﹑力量及運氣型遊戲和速度型遊戲，由於大部分成員怕了AK和Alton，並估他們會選擇力量及運氣型遊戲，所以只好揀其他兩個遊戲，惟最後「爆大冷」只有Stanley和姜濤選量及運氣型遊戲，Alton揀了速度型遊戲﹑AK則選了技巧型遊戲。

以為得逞的Stanley笑說：「我就係諗冇人會揀力量，因為大家會怕Alton揀力量，我就可以自己一個人，唔使玩。」豈料Stanley卻遇上姜濤，姜濤興奮大叫：「我哋真有緣分，咁都撞到，我仲唔食咗你？」身旁的Stanley一臉無奈說：「黐線﹗」最後Jer﹑Edan﹑Alton﹑Anson和Ian選了速度遊戲；AK﹑Lokman﹑Tiger﹑Frankie和Jeremy選了技巧遊戲。

在力量遊戲中，姜濤贏了Stanley入決賽，姜濤還大力到打歪枱框，十分搞笑；而Ian和Tiger亦加入決賽。3人入決賽的遊戲時扭氣球，他們要用氣球扭出小狗形狀，最後Ian扭得最似兼非常快手，在決賽勝出，可在願望板寫多一個願望，Ian合共可填3個願望。

（即時娛樂）