MIRROR Time｜12子分享心底話 Jeremy眼濕濕 姜濤盼將來無悔 (20:10)

ViuTV節目《MIRROR Time》明晚（13日）播出的最後一集，成員們各自寫了一封「給MIRROR的信」，並親自讀出心底話。隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江𤒹生（AK）感謝成員一直以來陪伴，寄語繼續加油；李駿傑（Jeremy）眼濕濕表示：「希望將來大家回想起MIRROR時，都會係開心嘅回憶，珍惜每一刻相處嘅時間。」陳卓賢（Ian）指自己相信天道酬勤：「唯一可以做嘅就係努力做好要做嘅事去報答大家。我相信用正確方法努力嘅時候，係會得到回報。好感恩有毫不吝嗇嘅支持者，同有共同目標嘅身邊人」。

邱士縉（Stanley）坦言：「有時會覺得我哋太順利，跳咗啲過程，好多嘢無捱過就得到咗。相信𠵱家係出現咗一個難關，老實講由以前一面向嘅追捧，到𠵱家多咗好多唔同嘅質疑同討厭，無論係對於個別定係團體，因為我哋係一體，所以我都唔好過。其實你哋每個有唔同嘅成就，我都係超級戥你哋開心。因為多咗唔同作品，多啲人見到我哋，MIRROR先行前到少少。」他還感性表示希望成員能夠找回「造星」時期的心態，簡單地為做好一件事而向前衝，帶領團隊向前行。

姜濤則分享：「我哋來自唔同嘅成長環境，價值觀同性格完全唔同。走過呢5年嘅時光，有時會諗或者呢個係上天畀我哋嘅課題同考驗，希望將來會好驕傲咁對兒孫講，曾經同呢班人創造過奇蹟、嗌過交，但係都一齊開心熱血過，對呢一切都無悔。」

（即時娛樂）