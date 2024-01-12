蕭徽勇效力TVB 23年不獲續約 揸的士幫補收入變正職 (22:07)

現年45歲的蕭徽勇（Gordon哥哥）於2001年入讀TVB第17期藝員訓練班，兩年前因為被cut騷，不再續藝員約，轉到配音組成全職配音員，效力23年，昨晚在社交平台宣布離巢。他形容過往23年似夢幻之旅，寫道：「高低起跌甜酸苦辣，真係由頭到尾都咁好味。多謝電視廣播有限公司（TVB）的養育之恩。感激我遇見的所有經歷及人和事。永不抱怨，從不後悔，積極迎接將來更多新挑戰。」

蕭徽勇回覆《明報》稱，公布離巢並非要鬧TVB，只想業內人士知道他回復自由身，可邀他工作，今日他已接到新的廣告工作，也有其他接洽中。約滿前公司沒有人跟他聯絡，只收到一封「多謝信」通知就結束了，這是令他感不開心的，感覺好冷漠：「行政上這處理啱的，但配音組其他舊同事離開時也有人講聲有交代，我就一句也沒有。」他稱配音組縮減人手不是這兩年的事情，以前明珠台、myTV SUPER的外購劇皆有配音，現在大部分日韓劇也沒有配音，主要配音的只有翡翠台與J2台的內地劇，配音組由80多人減到現在40多人。

Gordon稱早年在TVB身兼兩職，做兒童節目主持又拍劇，後期做演員兼配音工作，故薪酬很好。他說：「屋企有老有嫩，開支好大而當時可以應付，初時配音的酬勞也較高的。」四年前他揸的士，稱因為不斷被cut騷，人工不夠交租，以前揸的士是兼職幫補收入，現在成為正職，起碼應付到生活開支，又可以兼顧幕前與配音工作。他表示揸的士也不時遇到乘客認出是Gordon哥哥，笑說：「有咩所謂！我唔係偷又唔係搶。」

Gordon是TVB宣傳的常任旁白之一，《多啦A夢》源義雄（靜香爸爸）、《射鵰英雄傳》完顏洪烈也是他配音。幕前演出包括兒童節目《放學ICU》主持，故「Gordon哥哥」之名廣為觀眾認識，劇集方面雖然是綠葉的角色但也令觀眾留印象。Gordon的體重最高峰時達300磅，2019年他以蔬果汁斷食法，減至189.1磅，當時成熱話。

（即時娛樂）